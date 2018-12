MÅ I RETTEN: Kevin Spacey, her på Tony-utdelingen i New York i 2017. Foto: Eduardo Munoz / REUTERS

Kevin Spacey siktet for seksuelt overgrep - delte video

Det er klart at skuespilleren må møte i retten 7. januar, siktet for overgrep og legemsbeskadigelse, etter anklager fra mannen som hevder seg overfalt i en bar i Nantucket i juli 2016.

Nyheten om at Spacey er stevnet for retten kom julaften, samtidig ble en video delt fra skuespillerens offisielle Twitter-konto, der det fremstår som om Spacey kommenterer virkelige hendelser som rollefiguren Frank Underwood fra «House of Cards». Tittelen er «Let Me Be Frank», som har dobbel betydning siden Frank både er et navn og betyr «ærlig».

Som kjent ble Spacey skrevet ut av Netflix-serien etter at flere anklager mot ham ble kjent mot slutten av 2017.

I den nye videoen, som ifølge Hollywood Reporter er første gang vi ser noe fra Spacey offentlig siden den første anklagen fra Anthony Rapp i 2017, snakker skuespilleren med Frank Underwoods aksent og er kledd i et juleforkle.

«Jeg vet hva du ønsker. Ja, det er mange som har forsøkt å splitte oss, men det vi har er for sterkt, for kraftfullt. Vi har jo delt alt, du og jeg. Jeg fortalte deg mine mørkeste hemmeligheter. (...) Jeg vet dessuten hva du ønsker: Du vil ha meg tilbake.» sier Spacey i videoen.

«Jeg kan love dette: Om jeg ikke måtte betale for de tingene vi begge vet jeg gjorde, har jeg på ingen måte planer om å betale for det jeg ikke gjorde.» sier han og runder av med:

«Min selvtillitt vokser for hver dag som går, og snart vil du få vite den hele og fulle sannheten. For vent nå litt: Når du tenker etter, så du meg aldri dø, gjorde du? Avslutninger kan være så villedende.»

Netflix ville ikke kommentere videoen. Spaceys advokat har ikke besvart Hollywood Reporters henvendelse for kommentar.

Anklagen fra mannen som var 18 år da den påståtte hendelsen i Nantucket skal ha skjedd, ble kjent i fjor da hans mor Heather Unruh holdt pressekonferanse.

– Sønnen min var en «starstruck», heterofil 18-årig ung mann som ikke ante at den berømte skuespilleren angivelig er et seksuelt rovdyr eller at han var i ferd med å bli hans neste offer, sa hun da ifølge Hollywood Reporter .

Det tidligere nyhetsankeret Unruh hevder Spacey kjøpte massevis av drinker til sønnen, og at han forgrep seg mot ham da 18-åringen var blitt full.

Kevin Spacey er tidligere blitt anklaget for seksuelle overgrep mot en rekke menn, men har avvist alle anklager.

Han er fremdeles under etterforskning i England og i Los Angeles.