HEFTIGE SMERTER: Jørgen Ringstad fikk en saftig smell i søndagens «Farmen», og ble tatt vare på av programleder Gaute Grøtta Grav. Foto: Alex Iversen, TV 2

Jørgen Ringstad hardt kvestet i «Farmen»: Fraktet med sirener til sykehus

TV 2018-10-14T20:07:40Z

Søndagens «Farmen»-tvekamp ble avbrutt da en av deltagerne fikk seg en kraftig smell. – Tårene sprutet hver gang jeg pustet, sier Jørgen Ringstad, som søndag måtte forlate gården.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 14.10.18 22:07

«Farmen» er straks på vei inn i sin fjerde uke, og søndag var det Jørgen Ringstad (62) som måtte forlate gården i Finnskogen etter å ha tapt tvekampen mot Kjetil Nørstebø (28). Tvekampen foregikk i saging, og ble mye mer dramatisk enn hva noen hadde ønsket.

I sagekonkurransen sitter deltagerne ganske høyt over bakken på stokker. De sager på de tre stokkene motstanderen sitter på, og den som da går først i bakken har tapt.

Jørgen derimot, gikk i bakken før Kjetil hadde kommet gjennom alle tre stokkene.

– Aldri vært borti maken til smerter

– Jeg fant ut at jeg måtte flytte meg litt hvis jeg skulle greie meg. Men da vridde hele systemet seg litt mens sagen min kilte seg fast i tredje stokken. Jeg ble opptatt med det, mens Kjetil fortsatte å sage. Plutselig sa det pang, forteller Jørgen Ringstad til VG.

På TV ser man at 62-åringen faller ned og at han får seg en skikkelig smell. Det som skjedde, ifølge ham selv, var at stokken som falt ned var på vei opp igjen da han falt.

– Ingen skjønte noenting. Det skal ikke kunne skje at du blir skadet av disse stokkene! Når jeg snakker med folk som så det, så sier de at den ene stokken kom opp igjen og treffer meg i fallet. Jeg var i fritt fall og blir truffet av spissen av stokken som er på vei opp igjen.

Og:

– Spissen på stokken knekker den nederste delen av brystbeinet og treffer også mageregionen. Det var så vondt. Jeg har opplevd mye, men jeg har aldri vært borti maken til smerter som dette.

– Helt jævlig

Etter å ha saget for livet, hadde Jørgen høy puls i utgangspunktet. Det gjorde ikke akkurat saken enklere.

– Jeg hev etter pusten, og tårene sprutet hver eneste gang jeg pustet. Det var helt jævlig, sier han.

Det skal ha blitt helt stille på «Farmen»-settet da ulykken skjedde. Ifølge Jørgen var det en «forferdet» stemning. Så fikk han hjelp av Røde Kors, som var til stede.

De trodde bare at han hadde fått luften slått ut av seg.

– Det trodde jeg ikke noe på, for jeg kjente inne i kroppen at dette var ikke helt bra, forteller Jørgen, som bet tennene sammen.

Sendt til Ahus med ambulanse

Kampen var ikke avsluttet, så han stotret seg opp på stokkene igjen for å fullføre tvekampen.

– Jeg fikk tre, fire minutter på å akklimatisere meg oppe på stokken før vi startet igjen. Jeg visste at jeg kom til å falle ned en gang til, men da skjedde det på den måten det skulle skje. Jeg bare skled ned. Så fikk vi en grei avslutning.

Produksjonsassistenten kjørte «Farmen»-deltageren til legevakta. Smertene var intense. Legen fikk tatt en rask titt på ham, og kom med en klar beskjed etter kort tid.

– Jeg ble trillet ut og inn på sykehuset, som ligger rett ved siden av. Der ble det tatt røntgen, blodprøver og slikt. Jeg fikk beskjed om at det beste var å sende meg videre, siden de ikke hadde noen bra CT-maskin der. Derfra ble jeg sendt til Ahus i Oslo med ambulanse.

Bekymret for indre blødninger

– Overlegen forklarte at det de var mest engstelig for var indre blødninger i mageregionen. At jeg hadde fått skader på innvollene. Men vi kjørte ikke med sirener før vi hadde kommet helt ned til Lillestrøm. Da kjørte ambulansen på bånn gass, og jeg fikk beskjed om at dette måtte vi få fort overstått.

Der måtte han ligge på akuttmottaket i 24 timer.

– Heldigvis viste ikke bildene noe livstruende. Produksjonsassistenten kom dit med alt utstyret mitt, og spurte om hun skulle være der med meg den natten. Og det må jeg si: TV 2 passet godt på meg, det skal de virkelig ha.

Legene var bekymret for lever, nyrer og milten. Men hell i uhell: Jørgen kom seg unna uten indre blødninger. Men han var såpass medtatt at deltagelse i «Farmens» sidekonkurranse «Torpet» ikke kom på tale.

– Ikke sånn det skulle ende

– Hvor glad er du nå, for at det gikk som bra som det gikk til slutt?

– Det kunne jo endt mye verre enn dette. Helt sikkert. Men det blir jo egentlig bare spekulasjoner. Jeg får bare prise meg lykkelig for at det gikk som det gikk. Jeg tror det hadde vært verre om jeg hadde fått stokken i ansiktet for å si det sånn.

Det gikk tre fulle uker før Jørgen var fullt restituert. Og Jørgens kone og to barn på 24 og 34 år var glad for å få ektemann og pappa hjem igjen.

– Kona mi fikk ikke engang panikk da hun fikk telefon fra TV 2 om at det hadde skjedd noe. Slike telefoner har hun fått før. Hun tenkte vel at det er sånn det skal være. Datteren min er en iskald type, men sønnen min er litt annerledes og tenker mer konsekvenser. De var uansett bare glede over å få meg hjem, sier ulykkesfuglen, som, uhell eller ikke, nok ikke ville hatt en sjanse i søndagens tvekamp.

– Det var ikke sånn det skulle ende, men Kjetil hadde nok vunnet den kampen uansett, erkjenner Jørgen Ringstad til VG.

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, bekrefter at søndagens tvekamp-uhell var av det dramatiske slaget.

- Vi så at Jørgen hadde store smerter etter tvekampen. Han ble tatt hånd om av personale fra Røde Kors på stedet, og seinere sendt via legevakten i Kongsvinger til Ahus i Oslo. Det var mer dramatisk enn vi vanligvis opplever, i den forstand at det er svært sjelden deltagere i «Farmen» havner på sykehus etter deltagelse. Jørgen har fått kyndig oppfølging av helsevesenet etter skaden, og har kommet seg over skadene han fikk, sier han til VG.