RØD LØPER: Naomi Watts på filmfestivalen i Venezia i september i år, der hun var jurymedlem. Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Naomi Watts til «Game of Thrones»-serie

TV 2018-10-31T02:54:04Z

Hollywoodstjernen Naomi Watts (50) skal lede an rollebesetningen i forløper-serien til «Game of Thrones» som produseres for HBO.

Publisert: 31.10.18 03:54

Det melder Deadline tirsdag kveld. De hevder Watts har signert kontrakt om å ha hovedrollene i pilotepisoden.

Britiske Watts har vært nominert til to Oscar-priser. Hun ble for alvor kjent i Hollywood med David Lynch-filmen «Mulholland Drive» i 2001 og skrekkfilmen «The Ring» året etter.

Nå har hun altså sikret seg hovedrollen i en ny serie fra « Game of Thrones »-forfatter og produsent George R. R. Martin og manusforfatter Jane Goldman – kjent for «Stardust», «Kick-Ass» og «Kingsman». Handlingen skal utspille seg åtte tusen år før handlingene i TV-serien «Game of Thrones», så ingen av skuespillerne i originalserien skal medvirke.

Ifølge Deadline er alt teamet vil si om Watts’ rolle at hun skal «spille en karismatisk kjent person som skjuler en mørk hemmelighet.»

Forfatteren selv har delt nyheten om Watts på Twitter, der han også røper at prosjektets tittel er «A Long Night».

Fra tidligere er det kjent at HBO utvikler hele fem ulike «spinoff»-serier knyttet til «Game of Thrones»-universet, men denne er den første de lager en test-episode av . At det lages en pilot av en serie betyr ikke at den nødvendigvis kommer på skjermen, men det er første skrittet på veien til å sette en ny serie i produksjon.

Piloten er skapt av Goldman og Martin, skrevet av Goldman basert på en historie skapt av Martin og henne. Handlingen ligger i fjern fortid for det vi har sett på skjermen så langt.

Deadline har tidligere skrevet at serien skal vise «Verdens fall fra den gylne heltealderen til dypt mørke. Og kun én ting er sikkert: Westeros’ skrekkelige hemmeligheter, hvitvandrernes virkelige opphav, Østens mysterier og Stark-legendene … Det er ikke historiene vi tror vi kjenner».

Den åttende og avsluttende sesongen av «Game of Thrones» kommer i 2019 , og en ny serie fra universet er anslått til 2020.

Programsjef i HBO, Casey Bloys, har fortalt at det er veldig sterke kvinnelige rollefigurer i serien, men at det er flere «ensembler».

– Vi skal spille inn en pilot i første kvartal av 2019. De fire andre er i ulike stadier, har HBO-sjefen sagt.

I mellomtiden venter «Game of Thrones»-fans fremdeles på den sjette boken i serien «A Song of Ice and Fire» fra skaperen George R. R. Martin, «The Winds of Winter». Handlingen i TV-serien har nå stort sett tatt igjen handlingen i bøkene