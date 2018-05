FEIRER TROSS STREIK: Haddy Njie og Dennis Vareide leder den endrede 17. mai-sendingen til NRK- Foto: Scanpix / Anders Bergan

NRKs sendeskjema amputert av streiken

17. mai bare fra Oslo og ingen Dagsrevyen: De neste dagene på NRK merkes tydelig av streiken.

Tirsdag gikk 1700 NRK -journalister ut i streik etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Norsk Journalistlag (NJ) og NRK. Streiken fører naturligvis til store endringer for kanalen både hva gjelder radio, TV og Internett.

Allerede kort tid etter at streiken var et faktum fikk NRK-publikumet merke konsekvensene. Tirsdag kveld ble blant annet Dagsrevyen erstattet med dokumentaren «En panda kommer til verden» . Onsdag kveld velger NRK å sende «Gift og lykkelig» – en britisk dokumentar hvor fem gifte par forteller åpent og ærlig om forholdene sine, ifølge programomtalen.

I tillegg vil sportssendinger, P3Morgen og Norgesglasset utgå mens streiken pågår.

Den lenge planlagte 17. mai-sendingen, hvor Haddy Njie, Noman Mubashir og Dennis Vareide skulle lede sendingen med bilder fra hele landet, blir kraftig amputert .

Mubashir er fast ansatt og i streik, og vil derfor ikke bidra. Men Njie og Vareide vil ifølge NRK fortsatt lede sendingen. Det er imidlertid bare bilder fra barnetoget i Oslo, ikke klipp og bilder fra rundt om i landet.

Prinsebryllupet i England kommende helg vil sannsynligvis også ryke.

– Programmer som allerede satt opp og som er produsert vil bli sendt. Det samme med arkivprogrammer. På radio musikkstrømmer tilpasset de forskjellige radioprogrammene. Og så er det en del programmer som laget av ikke-organiserte, uttalte kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen da han møtte pressen tirsdag.

VG har tatt et dypdykk i NRK-tablået for onsdag 16.- og torsdag 17. mai, som viser at mye av NRKs programmer utgår eller blir kraftig amputert.

Fakta Disse NRK-programmene påvirkes: NRK1: Nyhetene kl. 12, 17, 19 og 23 utgår Distriktsnyheter kl. 18.50, 20.55 og 22.55 utgår Oddasat kl. 17.30 går som vanlig Nyheter på tegnspråk kl. 17.45 utgår Gift og lykkelig kl. 19 (nyinnsatt) Generasjoner kl. 19.45 Attenboroughs levende lys kl. 20.25 (nyinnsatt) Overleverne kl. 21.20 This is it kl. 22 Æ har rett kl. 22.40 (nyinnsatt) NRK2: Alle nyhetssendinger utgår Dagsnytt 18 utgår Urix utgår Torp utgår Albatrossen – magen full av plast (nyinnsatt) kl. 19.45 Kan vi stole på Facebook (nyinnsatt) kl. 22.05 Repriser av distriktsnyhetene utgår NRK3: P3-nyheter utgår

Kilde: Hilde Ebeltoft-Skaugrud, kommunikasjonssjef NRK

Både Dagsrevyen og Kveldsnytt vil bli erstattet av andre forhåndsinnspilte programmer.

Kommunikasjonssjef Hilde Ebeltoft-Skaugrud i NRK sier de ikke vil forsøke å lage Dagsrevyen så lenge streiken pågår.

Sjefene i NRK vil oppdatere med korte nyhetsbulletiner på radio, i tillegg til å oppdatere NRK.no, basert på NTB-stoff.

Det er foreløpig uklart hvor lenge streiken vil vare. Ifølge NRKs mediedirektør Marius Lillelien er det onsdag ingen kontakt mellom partene .