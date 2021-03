Piers Morgan: − Takk for kjærlighet og hat

Piers Morgan (55) sluttet på dagen i «Good Morning Britain». Nå «snakker» han.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nyheten kom tirsdag kveld om at den kontroversielle programlederen hadde sagt opp sin stilling i frokost-TV-showet. Det var TV-kanalen ITV som meldte det. Selv postet Morgan bare et bilde av en tikkende klokke på Twitter.

Oppstyret skjedde i kjølvannet av hans svært så direkte og kritiske beskrivelser av hertuginne Meghan. Over 40.000 TV-seere skal ha levert klage til kanalen.

Fortsatt negativ

Onsdag morgen melder Morgan:

«På mandag sa jeg at jeg ikke trodde på det Meghan Markle sier i intervjuet med Oprah. Nå har jeg hatt tid til å reflektere over dette, og jeg tror fortsatt ikke på henne.»

Han fortsetter med å si at om hans følgere tror på hertuginnen, så er det greit.

«Ytringsfrihet er noe jeg er villig til å dø for. Takk for all kjærlighet og alt hat. Nå drar jeg for å tilbringe mer tid med mine egne meninger».

Han har også lagt ved et bilde av Winston Churchill med et av hans sitater om ytringsfrihet.

Fått med deg? Dette sier Buckingham Palace om Oprah-intervjuet

Tidligere tirsdag hadde Morgan et intervju med hertuginne Meghans far, Thomas Markle (76). Mange i sosiale medier reagerte på at pappa Markle stilte opp for mannen som har vært så nådeløst skeptisk mot hans datter.

Tirsdag morgen rant det også fullstendig over for Morgan på direkten i «Good Morning Britain», nettopp på grunn av en heftig diskusjon om Meghan. Han stormet ut av TV-studio.

Det har vært bråk rundt Morgan titt og ofte, senest i februar da over 1000 britiske TV-medarbeidere sendte et åpent brev til ITV, der de beskyldte den kjente profilen for mobbing.

Piers Morgan er kjent for å slenge med leppa i den ene og andre retningen, enten det er mot kongelige, superstjerner eller den vanlige mannen i gata.

55-åringen er også kjent som dommer i «America’s Got Talent» og «Britain’s Got Talent».