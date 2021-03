OMSTRIDT: Piers Morgan, her avbildet i 2019. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Piers Morgan: − Takk for all kjærlighet og alt hat

Piers Morgan sluttet på dagen i «Good Morning Britain». Nå «snakker» han.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Nyheten kom tirsdag kveld om at den kontroversielle programlederen hadde sagt opp sin stilling i frokost-TV-showet. Det var TV-kanalen ITV som meldte det. Selv postet Morgan bare et bilde av en tikkende klokke på Twitter.

Oppstyret skjedde i kjølvannet av hans svært så direkte og kritiske beskrivelser av hertuginne Meghan. Over 40.000 TV-seere skal ha levert klage til kanalen.

Fortsatt negativ

Onsdag morgen melder Morgan:

«På mandag sa jeg at jeg ikke trodde på det Meghan Markle sier i intervjuet med Oprah. Nå har jeg hatt tid til å reflektere over dette, og jeg tror forsatt ikke på henne.»

Han fortsetter med å si at om hans følgere tror på hertuginnen, så er det greit.

«Ytringsfrihet er noe jeg er villig til å dø for. Takk for all kjærlighet og alt hat. Nå drar jeg for å tilbringe mer tid med mine egne meninger».

Tirsdag morgen rant det over for Morgan på direkten i «Good Morning Britain», nettopp på grunn av en heftig diskusjon om Meghan. Se opptrinnet på VGTV:

Det har stormet rundt Morgan titt og ofte, senest i februar da over 1000 britiske TV-medarbeidere sendte et åpent brev til ITV, der de beskyldte den kjente profilen for mobbing.

Piers Morgan er kjent for å slenge med leppa i den ene og andre retningen, enten det er mot kongelige, superstjerner eller den vanlige mannen i gata.