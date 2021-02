TV-KJENDIS: Bianca Ingrosso, her avbildet i fjor. Foto: Jessica Gow/TT

Bianca Ingrosso har brutt med kjæresten

Reality-kjendisen (26) bekrefter at det er slutt med Phillippe Cohen (26).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det kommer kanskje ikke som et sjokk, sier Bianca Ingrosso i en ny vlog på sin YouTube-kanal.

Nyheten ble raskt fanget opp av Aftonbladet.

– Jeg er ikke i et forhold med Phillipe lenger, opplyser influenceren.

Bekreftelsen kommer etter måneder med spekulasjoner om knute på tråden.

– Det som har skjedd det siste halvåret i livet mitt, har jeg virkelig ønsket å holde for meg selv, forteller Bianca, som opplyser at bruddet egentlig fant sted for flere måneder siden.

Hun sier hun regner med at følgerne ikke blir veldig overrasket, i og med at forholdet har vært turbulent, med flere avbrekk.

– Men jeg skal ikke fleipe bort dette. Dette har vært vår reise. Nå har vi gjort det som er riktig sånn situasjonen er nå, og det er å forlate hverandre.

Fire måneder har gått siden Bianca postet dette bildet av seg selv og kjæresten, og samtiig fortalte at hun hadde tatt abort etter en uplanlagt graviditet (artikkelen fortsetter under):

26-åringen presiserer i videobloggen søndag kveld at hun og Cohen har elsket hverandre – og at de kanskje har vært for forelsket.

– Vi har i likhet med mange andre par hatt problemer i forholdet, og vi har ikke klart å håndtere dem, forklarer hun og legger til at hun har fått stor hjelp av psykolog den siste tiden.

TV-kjendisen er lei av å lese rykter om seg selv, og hun håper med dette at spekulasjonene vil ta slutt. Samtidig forsikrer hun at hun fortsatt har stor kjærlighet for ekskjæresten.

Bianca, også kjent gjennom realityserien «Wahlgrens verden», er datter til Pernilla Wahlgren (53) og Emilio Ingrosso (55).

Fra 2018–2019 økte 26-åringen omsetningen fra 6,7 millioner til 17,4 millioner. Det gjøre henne til en av Sveriges mest innbringende influencere. Bianca har over 1,2 millioner følgere på Instagram.