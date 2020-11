ELGEN: Bare et lite knippe mennesker vet hvem som skjuler seg bak maskene. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

«Maskorama»-deltagerne får profesjonell hjelp

På lørdag skal alle deltagerne for første gang synge to låter hver. Her er låtvalget.

Oppdatert nå nettopp

Én av låtene er en låt fra en film de er glad i, eller en filmlåt de er spesielt begeistret for.

NRK hinter overfor VG om at låtvalgene kan si noe om hvilken smak deltagerne har, og hvilke kulturelle rammer de er i. Eller ikke. Den mulige ledetråden føyer seg inn i rekken av mange rundt «Maskorama».

NRK-topp om hemmelighetene: – Har tatt nattesøvnen fra oss

Dette skal de altså bryne seg på lørdag:

RAVNEN:

«Bad Guy» – Billie Eilish

«Happy» (fra filmen «Grusomme meg») – Pharrell Williams

VIKINGEN:

«Vi Er Perfekt Men Verden Er Ikke Det» – Cezinando

«Can’t Stop The Feeling» (fra filmen «Trolls») – Justin Timberlake

ENHJØRNINGEN:

«Girl On Fire» – Alicia Keys

«Where Do I Begin» (fra filmen «Love Story» – Regine Velasquez

TROLLET:

«Uptown Funk» – Bruno Mars

«Never Enough» (fra filmen «Greatest Showman» – Loren Alred

ELGEN:

«Take Me Out» – Franz Ferdinand

«Party Rock Anthem» (fra filmen «21 Jump Street») – LMFAO

(Artikkelen fortsetter under bildet)

RAVNEN: Alt man vet ganske sikkert, er at dette er en kvinne. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Kim Strømstad, produsent i Fremantle, forsikrer at ingen av deltagerne blir påtvunget låter, men produksjonen legger frem mange forslag, som blir grundig diskutert med hver og en.

– Spørsmål vi stiller oss er: Er det en låt de kjenner selv? Er det en låt som kler «karakteren» de har laget seg? Klarer vi å gjøre det gøy eller fint på scenen? Er låten såpass kjent at flere av seerne har hørt den før? forklarer han til VG.

Sangpedagog

Han røper at de iblant må hjelpe deltagerne «for å treffe blink».

– Men vi passer oss altså for ikke å tvinge dem inn i noe de er ukomfortable med. Det er tross alt de som skal levere dette på scenen, sier Strømstad.

Han røper at sangpedagogen er en kvinne, og at kjendisene slipper å være iført kostyme foran henne.

– Vi stoler veldig på henne. Det er noen nøkkelfunksjoner knyttet til produksjonenen, og vedkommende er blant dem, sier han.

ENHJØRNINGEN: Mange tror at prinsesse Märtha befinner seg i dette kostymet. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Det har krevd litt ekstra av hver deltager å øve inn to nye låter til kommende runde.

– Hvor mye øver deltagerne mellom hver direktesending?

– Det varierer veldig. Flere av dem øver nok hver dag, svarer Strømstad, som også opplyser at deltagerne får profesjonell sanghjelp.

– Ja, det er sangpedagog til stede så ofte det trengs.

TROLLET: Ulrikke Brandstorp er en gjenganger når seerne og panelet gjetter på hvem som er bak denne masken. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Når det gjelder kjøreplan for de kommende direktesendingene, opplyser NRK hemmelighetsfullt at utformingen av sending fem avhenger av hva som skjer i førstkommende sending.

Nysgjerrig: Slik bevarer de alle hemmelighetene

Alle delte meninger til tross – «Maskorama» er blitt en massiv seermagnet. Det første programmet har nå bikket én million seere.

Responsen har økt hver uke, og sist helg, da Mia «Puddelen» Gundersen (59) røk ut, var det 860.000 som fikk med seg sendingen lineært.

Hvem tror DU skjuler seg bak maskene? Diskuter i kommentarfeltet nederst i artikkelen.

Tre i finalen

Maske-snakkisen sikret seg 50 prosent markedsandel for en uke siden, som betyr at halvparten av alle som så på TV i det aktuelle tidspunktet, så på nettopp «Maskorama».

HEMMELIG: Ekstremt strenge tiltak skal sikre at ikke noe lekker ut. Alle deltagerne må være dekket av kapper, og de har snakkeforbud. Foto: Tonje Bergmo/NRK

Medieanalytiker i NRK, Marcus Fredheim, opplyser til VG at aldersfordelingen blant seerne er noe yngre enn den man ser for «Stjernekamp», som har sammenlignbart antall seere.

Aller flest seere (34 prosent) har «Maskorama» i aldersgruppen 50–66 år. 30 prosent av seerne er i alderen 30–49, mens 21 prosent er pensjonister, altså over 67 år.

Aldersgruppen 12–29 står for 14 prosent av seermassen.

VIKINGEN: Det eneste man vet sikkert, er at dette er en mann. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Fem gjenværende deltagere og tre gjenstående direktesendinger innebærer at det vil bli hele tre «avmaskinger» under finalesendingen 12. desember.

Fått med deg? Også kjendisene gjetter vilt

Gaupen, håndballstjernen Susann Goksør Bjerkrheim (50) og Fugleskremselet, Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum (41), er også ute av konkurransen.

Publisert: 27.11.20 kl. 11:04 Oppdatert: 27.11.20 kl. 12:34

Les også

Mer om Maskorama TV-serier NRK