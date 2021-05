FLYTTER HIT: På denne tomten på Ensjø i Oslo kommer det nye hovedkontoret til NRK. Her vil rundt to tredeler av NRKs 3250 ansatte få sin arbeidsplass. Foto: NRK

NRK betaler 800 millioner kroner for ny tomt til hovedkontoret

NRK flytter hovedkontoret fra Marienlyst til Ensjø i Oslo. NRK betaler til sammen 800 millioner kroner for eiendommene som skal huse det nye hovedkontoret.

Det opplyser NRK tirsdag formiddag.

NRKs generalforsamling ved kulturminister Abid Raja har i dag gitt NRK fullmakt til å kjøpe Ensjøveien 3, 5 og 7 fra hhv. Ferd Eiendom og Axer Eiendom. NRK betaler til sammen 800 millioner kroner for eiendommene. Dermed er det klart hvor NRKs nye hovedkontor skal være.

Det nye hovedkontoret til NRK vil bli finansiert av inntektene fra salget av NRKs eiendom på Marienlyst. Marienlyst og tomten som er på 85 mål ble som kjent kjøpt Ferd for 3,75 milliarder kroner i fjor.

Ifølge pressemeldingen som ble sendt ut den gangen er kjøpesummen på minst 3,75 milliarder kroner. Den endelige summen er avhengig av hvilken regulering som blir vedtatt for området, opplyses det. Ferd har tidligere sagt at de vil bygge mer enn 1200 boliger, hotell og kafeer på området NRK har solgt.

SENTRALT: Området rundt NRKs nye tomt er det transportårer og sykkelveinett i alle retninger. Ensjø T-bane ligger i umiddelbar nærhet og Tøyen T-bane kun fem- ti minutters gange unna. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

– NRK er en av våre viktigste samfunnsinstitusjoner. Nå og i årene som kommer er utfordringen å treffe norske seere, lyttere og lesere som kan velge hva de vil, når de vil, fra et globalt innholdsmarked. For å lykkes må NRK ha gode vilkår for utvikling og innovasjon. Et moderne hovedkontor på Ensjø øst i Oslo vil bli et viktig bidrag til dette, sier kulturminister Abid Raja.

Den drøyt 14 mål store tomta ligger sentrumsnært på en høyde over byen, i krysningspunktet mellom Kampen, Tøyen og Ensjø. NRKs styreleder, Birger Magnus, er sikker på at det er et godt valg for NRK.

GLAD: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er glad for at kjøpet av ny tomt til NRKs hovedkvarter er på plass: - Ved valg av tomt er vi ett skritt nærmere et framtidsrettet, moderne og miljøvennlig hovedkontor, sier han. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er glad for at en stor milepæl er nådd.

– Ved valg av tomt er vi ett skritt nærmere et framtidsrettet, moderne og miljøvennlig hovedkontor. Det blir viktig for NRKs videre utvikling som allmennkringkaster og fellesarena i det norske samfunnet. Det er lagt stor vekt på å finne en tomt med god tilgjengelighet for ansatte og besøkende, sier Eriksen i en pressemelding.

NRK skriver at rundt to tredeler av NRKs 3250 ansatte vil få det nye hovedkontoret på Ensjø som arbeidsplass.

Området rundt NRKs nye tomt er det transportårer og sykkelveinett i alle retninger. Ensjø T-bane ligger i umiddelbar nærhet og Tøyen T-bane kun fem- ti minutters gange unna.

– Dette blir et flott sted å jobbe, og et hyggelig sted for publikum og samarbeidspartnere å komme til. Det er nærhet til kollektivknutepunkt og ligger i en mangfoldig og spennende bydel. Samtidig vil NRK bli et positivt tilskudd til området med arbeidsplasser, nyhetsproduksjon, kultur og underholdning hele året, fortsetter Eriksen.

Kringkastingssjefen understreker at det fortsatt er et godt stykke fram til et nytt hovedkontor står klart for innflytting.

– Etter tomtekjøpet setter vi i gang med regulering og prosjektering. Det er prosesser som tar sin tid. Derfor er det fortsatt ikke klart når NRKs nye hovedkontor står ferdig.