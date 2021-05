FORKLARER SEG: Line Andersen. Foto: NTB

Line Andersen i saken mot NRK: – Jeg blir livredd og bryter sammen

Programlederen forteller om personlig sammenbrudd etter at hun ble fratatt sine høyprofilerte programlederoppgaver.

Line Andersen er i gang med sin forklaring i Oslo tingrett, i søksmålet mot NRK.

Hun startet det hele med lattermildt å påpeke at hun er journalist i NRK, på spørsmål fra dommer om personalia.

– Talent kommer du bare så langt med. Jeg vet ikke egentlig helt hva mitt talent er. Det er ikke det som i utgangspunktet har tatt meg dit jeg kom. Jeg er en fagnerd, forteller hun på spørsmål fra sin advokat Tron Dalheim.

Andersen viser til at det har vært tilnærmet automatikk i at hun har vært programleder for visse sendinger på NRK.

– Vi har en automatikk og et samarbeid vi er veldig stolt av. Det er ofte jeg som har ansvar for de internasjonale kildene. Så er det jeg som setter sammen sendingene, fordi det er jeg som vet best hva jeg kan mest om, så da det er det naturlig at vi gjør det og sender til Oslo.

– Så mange konflikter

Hun forteller at hun anser 2013 som et gjennombruddsår for seg.

Det er omtrent samtidig med at de interne konfliktene som involverer henne dukker opp i NRK, etter NRKs advokats innledningsforedrag tirsdag å dømme.

– Det dukker opp så mange konflikter som jeg ikke har vært klar over, sier hun med henvisning til konflikten som pågår.

– Jeg forsøker å være en som sparker oppover og ikke nedover, sier hun om de mange grove meldingene som ble lest opp i retten tirsdag, og understreker at disse gikk til ledere.

– Jeg beklager tonen i noen av dem, jeg kommer aldri til å gjenta det. Noen av dem sendt mens jeg har vært sint og følt meg dårlig behandlet og noen av dem er bedre gjennomtenkt selv om det ikke ser så bra ut. Men som kollega er jeg også en annen. Jeg er fagnerd, jeg har allmennkompetanse, og ler sikkert så høyt at det også er irriterende på et tidspunkt.

Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

– Røft arbeidsmiljø

– Vi er et røft arbeidsmiljø, sier hun om NRK-miljøet rundt seg generelt.

– Vi er en ekstremt tett gjeng som mange døgn i året bor sammen, og arbeidsmiljøet preges av det. VI har sett dem på sitt fulleste, på sitt groveste, episoder hvor man refererer til andre mennesker oppleves som et metoo-drag utenfor, men vi er et veldig tett og spesielt arbeidsmiljø. Noen av oss opplever, med feil da, at terskelen er litt annerledes.

Hun forteller om opptakten til det famøse sjakkmøtet 30. oktober 2019:

– Jeg tror vi har fått med oss noe på flyet, fordi det er mange som blir syke. Så tror jeg at jeg er frisk etter noen dager, så jeg går i et sosialt lag, så blir jeg dobbelt så syk. Jeg ser hvordan det kan se mistenkelig ut. I denne situasjonen var det både virus og øyekatarr som jeg holdt vaktsjef daglig oppdatert om, og på et tidspunkt der ble det helt umulig å gå på jobb.

På Twitter meldte hun, i forkant av møtet samme dag, at hun var «85 prosent frisk».

Andersen gjør det klart at hun har følt stor eierskap til NRKs sjakksendinger, som hun har fått mye anerkjennelse for både internt og eksternt.

Hun sier også at de øvrige deltagerne på sjakkredaksjonsmøtet ikke fikk mailer av henne i forkant.

«Fra en adoptivmor til en ekte far»

Videre forteller hun at hun forstår at det oppfattes som «smått» av henne at hun ble tatt ut av promomaterialet NRK sendte ut mens hun var syk.

– Jeg opplever å bli usynliggjort i et forum hvor jeg mener jeg har vært viktig.

Andersen sier hun opplever at stemningen da går i retning av at hun ikke er «stor nok» til å takle situasjonen.

– Men jeg opplever over flere dager å bli skjøvet ut, jeg skjønner at jeg er syk men det er jeg som ber om det, pressemeldingen har ligget ute flere dager, den er ikke tatt opp av et eneste medium. Jeg tror egentlig det er en feil.

Når hun ankommer redaksjonsmøtet får hun følelsen av at innhold fra meldinger hun har sendt til ledelsen kan ha nådd de øvrige redaksjonsmedlemmene.

Hun forteller at hun adresserer en uttalelse fra Ole Rolfsrud i en sending.

– Han setter fra moren til konkurrenten, til faren til Carlsen og sier «da setter vi over fra en adoptivmor til en ekte far», forteller Andersen.

– Og det reagerer jeg på, fordi vi har tuftet sjakken så mye på inkludering.

Hun beretter videre om en heftig diskusjon om hvorvidt musikalen Chess, som sponset sjakksendingene, kunne inkluderes redaksjonelt.

Da skal det ha kommet et forslag på bordet om at musikalens sponsing kunne tas bort i sendingen hvor det var aktuelt å benytte den redaksjonelt. Ifølge Andersen var hun sterkt imot det hun her mener var uheldig blanding av sponsor og redaksjonelt stoff.

– Egentlig er jeg dritforbannet for den pressemeldingen, sier Andersen at hun sier i møtet.

– Jeg har vært mer diplomatisk i mitt liv, det er det ingen tvil om.

Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

– Blir kald inni meg

Hun forteller om hvordan hun forlot møtet gråtende, og kalte sine kolleger «jævla idioter» på vei ut.

– Det verste er at jeg rekker å tenke «det bør jeg ikke si». Men jeg sier det likevel, sier Andersen og humrer litt i rettssalen.

– Jeg gjør det, og det angrer jeg på.

Andersen forteller om hvordan sportsredaktør Egil Sundvor ankommer området etter at møtet har gått i oppløsning.

– «Dette går ikke lenger, vi fortsetter med Ole», sier Sundvor da ifølge Andersen.

Underveis skal hun ha fått trøst av journalist og producer Reidar Stjernen. Ifølge Andersen blir han imidlertid stille når hun ber ham si til Sundvor hva han har sagt til henne. Da får hun angivelig beskjed av Sundvor om ikke å sette Stjernen i en skvis.

Deretter skal Sundvor ha spurt henne om hvordan dette skal kommuniseres til media.

– Da blir jeg kald inni meg, fordi det er alle som skal vite dette. Jeg tok en god stund til å tenke etter, og da tenkte jeg at jeg lyver aldri, og han vil anbefale at jeg kommuniserer ut at jeg er syk, jeg sier at jeg ikke er syk. Dersom jeg sier jeg er syk, og det kommer ut at det har vært en konflikt i sjakken, så taper jeg på alle punkter.

Andersen fastholder at mailen hun sendte sine kolleger i etterkant var en uforbeholden unnskyldning, noe som ble bestridt av NRKs advokat tirsdag.

Hun mener likevel at det var riktig å kommunisere hva det var som gjorde henne så opprørt.

– Jeg opplever det som en uforbeholden unnskyldning for at jeg har gått for langt, med en forklaring på hvorfor det skjer.

Kjørt til lege

En tid etter dette forteller Andersen om et møte med Sundvor. Der skal redaktøren ha understreket at dette ikke var en advarsel til henne.

Sundvor skal imidlertid ha fortalt at han har en liste over folk som ikke kan jobbe sammen, og at kombinasjonen Andersen og journalist Andreas Stabrun Smith er et slikt tilfelle.

Stabrun Smith står på NRKs vitneliste. Der skrives det at han vil «forklare seg om Andersens opptreden mot ham, og hvilke konsekvenser dette har hatt å si for arbeidsmiljøet». Han skal i vitneboksen torsdag, ifølge tingrettens tidsplan.

Andersen blir senere fratatt en rekke høyprofilerte programlederoppgaver.

Hun fremstår tydelig preget når hun forteller:

– Jeg oppfatter det som alvorlig, som definerende for hva min karriere er videre, jeg blir livredd og bryter sammen, så samboeren må ta meg i bilen og kjører meg til en lege. Der sitter vi, og han sykmelder meg umiddelbart. Så går jeg ut i en periode der jeg med lys og lykte prøver å finne ut hvorfor den straffen er så enormt dramatisk sammenlignet med det vi har sett før.

Andersen sier at hun i denne perioden snakker med foredragsholdere, konflikthåndterer, HR, for å finne ut hva hun kan gjøre.

– Annet enn det er jeg hjemme. Jeg er dramatisk syk på dette tidspunktet, jeg går til psykolog umiddelbart og det går utover ikke bare meg, men mamma som er syk, jeg slutter å besøke henne, det går utover samboeren min. Denne perioden er ikke bra.

Andersen saksøker NRK for ugyldig oppsigelse, med bakgrunn i å ha blitt tatt av skjermen etter en lang karriere med høy profil og prestisjefylte TV-oppdrag i statskanalen. Rettssaken startet tirsdag.

