FORKLARER SEG: Line Andersen. Foto: Stian Lysberg Solum

Line Andersen forklarer seg nå i saken mot NRK

– Jeg er da journalist i NRK ... derom strides de lærde, sa hun til dommeren i starten av sin forklaring.

Line Andersen er i gang med sin forklaring i Oslo tingrett, i søksmålet mot NRK.

Hun startet det hele med lattermildt å påpeke at hun er journalist i NRK, på spørsmål fra dommer om personalia.

– Talent kommer du bare så langt med. Jeg vet ikke egentlig helt hva mitt talent er. Det er ikke det som i utgangspunktet har tatt meg dit jeg kom. Jeg er en fagnerd, forteller hun på spørsmål fra sin advokat Tron Dalheim.

Andersen viser til at det har vært tilnærmet automatikk i at hun har vært programleder for visse sendinger på NRK.

– Vi har en automatikk og et samarbeid vi er veldig stolt av. Det er ofte jeg som har ansvar for de internasjonale kildene. Så er det jeg som setter sammen sendingene, fordi det er jeg som vet best hva jeg kan mest om, så da det er det naturlig at vi gjør det og sender til Oslo.

– Så mange konflikter

Hun forteller at hun anser 2013 som et gjennombruddsår for seg.

Det er omtrent samtidig med at de interne konfliktene som involverer henne dukker opp i NRK, etter NRKs advokats innledningsforedrag tirsdag å dømme.

– Det dukker opp så mange konflikter som jeg ikke har vært klar over, sier hun med henvisning til konflikten som pågår.

– Jeg forsøker å være en som sparker oppover og ikke nedover, sier hun om de mange grove meldingene som ble lest opp i retten tirsdag, og understreker at disse gikk til ledere.

– Jeg beklager tonen i noen av dem, jeg kommer aldri til å gjenta det. Noen av dem sendt mens jeg har vært sint og følt meg dårlig behandlet og noen av dem er bedre gjennomtenkt selv om det ikke ser så bra ut. Men som kollega er jeg også en annen. Jeg er fagnerd, jeg har allmennkompetanse, og ler sikkert så høyt at det også er irriterende på et tidspunkt.

– Røft arbeidsmiljø

– Vi er et røft arbeidsmiljø, sier hun om NRK-miljøet rundt seg generelt.

– Vi er en ekstremt tett gjeng som mange døgn i året bor sammen, og arbeidsmiljøet preges av det. VI har sett dem på sitt fulleste, på sitt groveste, episoder hvor man referer til andre mennesker oppleves som et metoo-drag utenfor, men vi er et veldig tett og spesielt arbeidsmiljø. Noen av oss opplever, med feil da, at terskelen er litt annerledes.

Hun forteller om opptakten til det famøse sjakkmøtet 30. oktober 2019:

– Jeg tror vi har fått med oss noe på flyet, fordi det er mange som blir syke. Så tror jeg at jeg er frisk etter noen dager, så jeg går i et sosialt lag, så blir jeg dobbelt så syk. Jeg ser hvordan det kan se mistenkelig ut. I denne situasjonen var det både virus og øyekatarr som jeg holdt vaktsjef daglig oppdatert om, og på et tidspunkt der ble det helt umulig å gå på jobb.

På Twitter meldte hun, i forkant av møtet samme dag, at hun var «85 prosent frisk».

Andersen gjør det klart at hun har følt stor eierskap til NRKs sjakksendinger, som hun har fått mye anerkjennelse for både internt og eksternt.

Hun sier også at de øvrige deltagerne på sjakkredaksjonsmøtet ikke fikk mailer av henne i forkant.

Videre forteller hun at hun forstår at det oppfattes som «smått» av henne at hun ble tatt ut av promomaterialet NRK sendte ut mens hun var syk.

– Jeg opplever å bli usynliggjort i et forum hvor jeg mener jeg har vært viktig.

Andersen saksøker NRK for ugyldig oppsigelse, med bakgrunn i å ha blitt tatt av skjermen etter en lang karriere med høy profil og prestisjefylte TV-oppdrag i statskanalen. Rettssaken startet tirsdag.

