Raylee ble syk av for mye scene-dusj

MGP-finalist Raylee (23) må selv utløse dusjen på scenen. Det går ikke alltid som planlagt.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Raylee, eller Charlotte Kristiansen, som hun heter, sang seg videre fra delfinalen i Melodi Grand Prix med «Hero». Men på generalprøven strevde hun med seansen, der hun dynkes i vann.

23-åringen må nemlig selv dra i snoren på scenen for å åpne vannboksen under taket, og det er ikke bare-bare, forsikrer hun.

– Jeg testet åtte ganger uten at det funket. Vannet kom ikke ut. Jeg var så nervøs, og det stresset meg veldig, forteller hun til VG.

Årsaken var at hun ikke dro hardt nok (se klippet øverst i artikkelen).

Raylee forklarer at hun har kun to sekunder på å dra i snoren og rekke å legge hodet bakover, så ikke hele vannmengden havner over hodet.

– Selvsagt klarer jeg ikke å unngå å få vann i ansiktet. I starten hostet og harket jeg, siden jeg fikk det i munnen. I tillegg treffer vannet hardt. Det er ganske mange liter vann fra flere meter opp i luften.

– Vannet gjør jo hele showet, så uten det er jeg fucked, ler hun.

Raylee hadde så mange gjennomkjøringer før delfinalen at hun pådro seg blærekatarr og måtte få penicillin.

– Jeg øvde flere dager og gikk klissvåt i mange timer. Så etterpå lå jeg i en uke, sier hun.

Vannet er hverken varmt eller iskaldt.

– De spurte hva jeg foretrakk, og jeg mente at en temperatur midt på treet er bra. Da holder jeg meg våken og kan gi jernet.

Har fått stygge meldinger

Selv om Raylee fikk nok stemmer til å sikre seg finaleplass, var ikke responsen utelukkende positiv. Popartisten har fått kritikk i kommentarfelt og på meldinger direkte fra mennesker som mener hun fremstår for dristig.

«Opptråde nesten naken og spilte på sex», skriver en.

«Fokuset bør flyttes fra å danse og være sexy og over på vokaprestasjon», skriver en annen.

– Det er de litt eldre som reagerer, forklarer hun, og opplyser at det er verre på Facebook enn på Instagram.

– De skriver mye stygt, som jeg lurer på hvor kommer fra. I stedet for å fokusere på mitt talent og det jeg øver mest på, sangen og koreografien, er de opptatt av jeg er for lettkledd. Det er trist. De henger ikke med i tiden, mener Raylee.

FINALIST: Raylee er spent på oppgjøre lørdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hun synes det er vanskelig ikke å svare på meldingene, men har landet på at hun vinner mest på å la være.

– Generelt prøver jeg ikke å gjøre så mye ut av meg, men når det gjelder sceneshow, går jeg «all in».

Endringer i showet

I finalen lørdag stiller hun med samme dusj, men med nytt show.

– Noen kommer til å elske det mer, mens andre kommer til å hate det, sier hun hemmelighetsfullt.

Det er tredje gang Arendals-kvinnen er med i MGP. Hun har til gode å gå seirende ut.

– Jeg ønsker jo å leve av dette, og jeg gir meg ikke. Det hadde betydd alt å vinne, sier Raylee – også kjent fra «Stjernekamp». I fjor høst kastet hun også glans over «Maskorama» – vel å merke uten kostyme.

