SPURT FØR: Håvard Tvedten er glad han kunne være med i «Mesternes mester» denne gangen. – Jeg har alltid hatt lyst til å være med. Håpet var å få det til før jeg ble for utrent og at ungene fortsatt kunne være litt stolt av pappa. Foto: Mattis Sandblad

Håvard Tvedten: − Vi ble faktisk glad i hverandre

Han gjorde alt han kunne for ikke å havne i nattest – og det klarte han. Men kanskje det viktigste for Håvard Tvedten var menneskene han ble så godt kjent med i «Mesternes mester».

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– De som deltok i årets «Mesternes mester» var en strålende gjeng. Vi ble godt kjent, fort knyttet til hverandre – og faktisk glad i hverandre. Folk åpnet opp, var såbare på egne opplevelser, viste hvem de var og hvor de kom fra, sier Håvard Tvedten.

Han har 208 kamper på A-landslaget i håndball bak seg og 809 mål. Tvedten har også vært proffspiller i både Spania og i Danmark. Og i 2018 kom han til finalen i «71 grader nord» på TVNorge. I 2014 vant han «Best av de beste» på TV 2.

– «71 grader nord» var i større grad en lagkonkurranse enn «Mesternes mester». I «71» var det mennesker fra helt andre og ulike bransjer og ståsteder i livet. Men jeg liker å bli kjent med nye mennesker, uansett hva de driver med. Å delta i «Mesternes mester» var likevel som å komme hjem fordi vi kommer fra det samme prestasjonsmiljøet, sier Håvard

Med mye av det samme utgangspunktet, synes han at det var utrolig spennende at deltagerne kom så tett innpå hverandre.

AUTENTISK: – Syretesten for meg er at Guro, kona mi opplever at jeg er autentisk når jeg er på TV, at hun og andre i nære relasjoner kjenner meg igjen slik jeg er, sier Håvard Tvedten. Foto: Janne Møller-Hansen

– Man blir jo veldig nysgjerrig på de andre, hva de har tenkt i idrettssammenheng. Hvorfor de er blitt så gode. Det var lett å forstå når vi var så åpne mot hverandre som vi var. Det føler jeg kommer godt frem og jeg er jeg også godt fornøyd når jeg ser programmene i ettertid. Jeg føler at jeg blir fremstilt slik jeg er. Syretesten for meg er at Guro, kona mi opplever at jeg er autentisk når jeg er på TV, at hun og andre i nære relasjoner kjenner meg igjen slik jeg er, sier Håvard Tvedten.

TRENTE MYE: – Jeg trente ganske beinhardt før «Mesternes mester», blant annet med å få tilbake en eksplosiv muskulatur som jeg var god på tidligere Foto: Mattis Sandblad

Mange av samtalene de hadde, enten rundt bordet, på rommene, før og etter øvelsene, får seerne ta del i. Men ikke alle.

– Det er jo også veldig mange av historiene som vi fortalte hverandre som aldri kommer med i TV-programmet. Det var jo morgener og kvelder, hvor kamera ikke var der. Da kunne Magnus og jeg som delte rom snakke om, turer og klatreteknikk, familierelasjoner, alle mulige ting som har vært med på å forme oss til de vi er. Vi gikk egentlig aldri tomme for ting å snakke om sier Tvedten.

Tre uker i Arendal i september i fjor – så lenge varte innspillingen av årets sesong av «Mesternes mester»- for mange av deltagerne var det tre intense uker.

STRÅLENDE GJENG: Håvard Tvedten synes at årets deltagere i «Mesternes mester» var en strålende gjeng. – Vi ble godt kjent, fort knyttet til hverandre – og faktisk glad i hverandre. Folk åpnet opp, var såbare på egne opplevelser, viste hvem de var og hvor de kom fra, sier Håvard Tvedten

– Vi var jo så isolert fra omverdenen, en kohort som sitter igjen med en utrolig fin opplevelse. Men det ble en veldig brå slutt, uten de samme mulighetene til å treffes igjen som tidligere års «Mesternes mester»-deltagere har hatt. Jo da, vi har en chat-gruppe hvor vi har god kontakt med hverandre, noen av oss har løpt en tur og trent sammen. Vi måtte ha en digital-premierefest og kommer også til å måtte ha finalefesten digitalt. Men slik er det jo bare, sier Håvard Tvedten.

Han er blitt spurt tidligere om å være med i «Mesternes mester», men da har det aldri passet.

– Men nå passet det og det er jeg glad for. Jeg har alltid hatt lyst til å være med. Håpet var å få det til før jeg ble for utrent og at ungene fortsatt kunne være litt stolt av pappa. Jeg har jo sett «Mesternes mester» på TV før, men jeg var likevel ikke forberedt på hvor gøy det var å være med, sier den tidligere håndballspilleren.

Etter at Synnøve Solemdal ble slått ut i den siste nattesten forrige fredag er det bare fire deltagere igjen i «Mesternes mester». Håvard er en av dem. De andre er: Anne Margrethe Hausken Nordberg, Magnus Midtbø og Aksel Lund Svindal. Med andre ord – det er tid for semifinaler og det alle frykter mest: Helvetesuken. Men ingen må forlate konkurransen på fredag.

– Jeg hadde en vag drøm om å komme langt i «Mesternes mester», det er jo alltid mange tilfeldigheter som avgjør. Jeg er veldig fornøyd med innsatsen frem til nå, jeg gjør så godt jeg kan og tar ut alt jeg kan hele tiden.

Men for å komme dit han er nå, var det også viktig for Håvard å unngå å havne i nattest. Det hadde han en bevisst tanke om hele tiden.

– Målet var først og fremst bare å holde seg på midten hele veien. Nattest er usikkert, du vet ikke hva som kommer og du vet ikke hvor god du er i det. Dagsformen spiller også inn. Jeg er glad jeg klarte å unngå nattest.

Men om han ikke hadde trent på nattest, hadde Håvard Tvedten forberedt seg godt fysisk til «Mesternes mester».

– Det er fem år siden jeg la opp, så jeg hadde behov for å trene meg opp. Eller få tilbake noe av det jeg var god til da jeg var aktiv. Jeg tok kontakt med svogeren min, Knut Anders (Fostervold red.anm.) som foruten fotball har drevet med triatlon. Han satte opp et treningsprogram for meg. Jeg trente ganske beinhardt, blant annet med å få tilbake en eksplosiv muskulatur som jeg var god på tidligere – og statiske øvelser som jeg ikke var så god på fra før. Men det ga jeg opp.

Statiske øvelser ligger ikke for meg uansett hvor mye jeg trener. Jeg synes jeg fikk mye igjen for å følge opplegget til Knut Anders som også var utformet

med tanke på å holde meg skadefri før jeg dro på innspilling. Et viktig poeng når man over natten går fra mosjonstrening til å trene som en toppidrettsutøver igjen.

Til daglig er Håvard konsulent og partner lederutviklingsselskapet Storform AS og jobber med å støtte og trene ledere i næringslivet.innenfor ledelse, Han brukte mange av de samme verktøyene mens han var på innspillingen av «Mesternes mester» også.

– Jeg er en lagspiller, er opptatt av at andre skal ha det bra. Bli sett, hørt og inkludert. Mitt ønske er å være en ledertype når man er i en konkurransesituasjon. Jeg er opptatt av å spille andre gode og det har jeg tatt med meg fra håndballen og inn i det jeg jobber med nå, sier Håvard Tvedten.