Trygve Skaug: − Får brev med billetten til helvete

Trygve Skaug (36) ble stemplet som hykler fordi han spilte både på pub og i kirker. Fortsatt får han kjeft for sine meninger.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Skaug, som selv er personlig kristen, tar et skikkelig oppgjør i lørdagens «Hver gang vi møtes».

Der snakker han om studietiden i Bergen, da han både spilte på pub, jobbet som ungdomsarbeider i menigheten og holdt kirkekonserter. Noe som viste seg å bli en vanskelig kombinasjon – for andre.

– For mange er det problematisk at jeg har et avslappet forhold til alkohol og det som i kristen setting kalles et veldig liberalt syn på homofilt ekteskap, forteller Skaug på TV og legger til:

– Det som gikk igjen, var at «Trygve Skaug er en hykler».

I dag er Skaug etablert artist og bestselger-poet. Han er gift og far til tre. Men han får fortsatt refs.

– Jeg mottar fortsatt jevnlig brev i posten med billetten til helvete på en måte, det står svart på hvitt at «det du driver med, er så galt at du kommer til å komme til helvete», forteller 36-åringen.

– Det er en drøy påstand å komme med, utdyper Skaug overfor VG.

Særlig er det dette med homofilt samliv som skaper gnisninger.

– Jeg er så heldig at jeg får holde morgenandakt på NRK, og da får jeg som regel et par-tre brev i posten etterpå. Men sånn har det vært i mange år. Norge er fullt av skråsikre mennesker som har en bestemt formening om hva jeg kan si og ikke. Det er slitsomt, sier han.

HEDERSKVELD: Trygve Skaug i «Hver gang vi møtes» med de andre rundt bordet, f.v.: Hkeem, Hanne Krogh, Maria Mena, Arne Hurlen, Agnete Saba og Stian Thorbjørnsen. Foto: VEGARD BREIE, TV 2

Noen brev kommer uten frimerker. De er lagt rett i postkassen. De aller freidigste ringer på døren for å fortelle ham at det han mener er feil.

Selv om Skaug ikke vil ha kritikerne på døren, diskuterer han gjerne.

– Jeg får jo litt vann på møllen. Det er mange troll på internett, men ikke alle troll er på nettet, sier han og forteller om da han som 19-åring spilte i band på et ungdomsarrangement og opplevde at det satt fire konservative menn i dress bakerst i menigheten og skrev ned alt de sa og gjorde.

Fakta: Trygve Skaug (36) Poet, musiker og låtskriver. Utdannet regnskapsfører. Har bachelor i administrasjon og ledelse. Gitt ut fire soloalbum og syv diktsamlinger. Gift med Benedikte Skaug. Har tre barn. Kommer fra Trøgstad, bor i Ørje. Startet musikkarrieren i bandet St.Morritz. Aktuell i «Hver gang vi møtes» på TV 2. Vis mer

REBELSK: Trygve Skaug lar ikke noen diktere hva han skal si og mene. Foto: SKJERMDUMP, TV 2

For Skaug ble det viktig «å kaste alle hatter» og bare være Trygve. Han har tråkket over noen grenser for hva enkelte forventer av et forbilde.

I tillegg ble det krevende å forholde seg til rykter og meninger om hvor mange øl han drakk på puben etter en konsert.

– All ære til ungdomsarbeidere og andre med verv, men jeg har måttet bruke mye tid på bare å være meg.

Skaug har flere ganger opplevd å bli oppringt før konserter i kristen regi, og blitt forsøkt gitt munnkurv. Da har rebellen våknet.

– Det får heller være at man brenner noen broer. I de tilfellene har jeg heller benyttet muligheten til likevel å si noe, fordi sannsynligheten for at noen i salen kunne trenge å høre det, var stor. Kanskje den 17 år gamle gutten som er forelsket i en annen gutt i klassen?

Skaug skriver med mange unge mennesker der det er «for trangt» til at de kan være seg selv.

– For den 17 år gamle gutten kan det handle om liv eller død. Nå som jeg er blitt så voksen, synes jeg det er fint og viktig å få være en stemme.

Han presiserer at det ikke er flertallet av de kristne som skriver brev og meldinger med kjeft.

– De aller fleste er positive. Mange av mennene i dress bakerst i lokalet har gitt opp å styre andres meninger.

SAMTALEPARTNERE: Maria Mena og Trygve Skaug er venner og snakker mye om livet. Her under møtet med VG på «HGVM»-gården i fjor sommer. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Hvilke reaksjoner forventer du etter programmet?

– Det kommer nok flere brev, men det er bedre at de bruker brevpapiret på meg enn på unge mennesker som får beskjed om at livet de lever er feil. Jeg er gjerne lynavleder.

TILGITT: En fornøyd Thorbjørn Stiansen tar imot beklagelsen fra Trygve Skaug under lunsjen. Foto: SKJERMDUMP, TV 2

Skaug innrømmer også egne fordommer. TV-seerne blir vitne til at han beklager overfor Stian «Staysman» Thorbjørnsen for at han har himlet med øynene over ham og musikken hans.

– Jeg var forutinntatt, og det var flaut å innrømme. Men jeg hadde bestemt meg for å si unnskyld, og det føltes veldig deilig.