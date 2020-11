FAMILIELYKKE: Randi (Kristine Riis) og bror August (Kevin Vågenes) i en innestengt søskenkrangel. Mor (Brit Elisabeth Haagensli) ser etter kaffe. Foto: NRK

TV-anmeldelse «Familien Lykke»: Mot i Brøstet 2.0

Selv ikke Kevin Vågenes kan redde dette.

Familien Lykke

Norsk komiserie i ti deler

Med: Kristine Riis, Bjørn Hallgeir Myrene, Lea Mathilde Skar-Myren, Eliseo Gautefall Mungai, Leon Mosand-Christiansen, Brit Elisabeth Haagensli, Kalle Øby, Mikkel Bratt Silset

Konsept: Aleksander Herresthal

Manus: Eirik Moen Holsve, Mike Torsvik Johansen, Oddne Lekang Hølaas

Regi: Frans Graham Guttormsen

Premiere 31. oktober på NRK TV og NRK 1

Nye episoder lørdager

En familie som er passe dysfunksjonell. En trebarnsmor med ny samboer (sykemeldt) som har overtatt barndomshjemmet sitt, og som plages av daglige besøk av egne foreldre, fordi de fremdeles anser huset som «sitt».

Ja, og en bror som fremdeles bor i storbyen Oslo og mener at søster har fått for mye arv.

«Familien Lykke» er så lite morsomt, at bare det å fortelle om serien uten å nevne Kevin Vågenes i samme setning er kjedelig. Så la oss ta et av norsk humors sterkeste kort for tiden først: Han er bikarakteren August, broren til Randi (Kristine Riis). En blanding av flere Parterapi-karakterer, med flere anslag av Samanthas hang til å snakke engelsk.

NORSK: En norsk familie, i et norsk hjem. Dette er familien Lykke. Foto: NRK

Nordhordlendingen gjør en helt grei jobb med de replikkene han har fått tildelt. Som de andre skuespillerne.

Brit Elisabeth Haagensli spiller en passe ufordagelig mor med bred østlandsdialekt og dragning mot kaffekjeft og Baileys. Bjørn Hallgeir Myrene (Torstein Hund i Vikingane) er Randis samboer Kim-Rune, sykemeldt for noe ryggreier, men generelt lite brukbar til annet enn å se fotballkamper. Hvorfor han og Randi er sammen er et mysterium, slik det for så vidt ofte er i denne typen humor. Av Randis tre barn imponerer Leon Mosand-Christiansen som Liam, den smarte lillebroren, med lilla hår og replikker som «kjønn er en sosial konstruksjon».

Konseptet er det nærmeste NRK har kommet «Mot i Brøstet» noensinne. Settet er et folkelig nittitallshjem med brystpanel av furu og romslige sofaer. Fredagskos er Grandiosa med ekstra ost og «Randi» skrevet med ketsjup. Problemstillinger i første episode er hvilken av de 13 røykvarslerne som trenger å skifte batteri. Samt at Randis foreldre vil være med på grandiskveld, mens Randis barn ikke vil. I andre episode prøver man å gi perspektiver på søskenkiving, TV-titting og ansvar for aldrende foreldre.

SLAPP OG ENERGISK: Kim-Rune (Bjørn Hallgeir Myrene) og Liam (Leon Mosand-Christiansen) har en plan. Foto: NRK

Dessuten stresser Randis far (Kalle Øby) med å få med seg den spennende episoden av «Mot i Brøstet» der Karl er så sinna.

Ja, akkurat.

«Familien Lykke» har muligens framstått som en knakende god idé når humorprodusent Aleksander Herresthal foreslo konseptet. Når det nå har havnet på skjermen, godt gjemt etter «Kåss til kvelds» uten at det er noe «farlig» som tilsier sen sendetid, kan man ane at også NRK har forstått hvor dette bærer.

Manus er syltynt, vitsene er ikke-eksisterende. En manusforfatter overlapper med TV2-serien «Farfar». Til tross for dettte framføres alt som høy kvalitet av samtlige involverte. Det skal de ha. For øvrig er «Familien Lykke» sitt sterkeste kort at hver episode er ferdig etter bare 20 minutter.

Sjelden har 20 minutter vart så lenge.

Anmelderen har sett to episoder

