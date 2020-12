ROMANTISK: Felix Sandman spiller Jonas i «Hjem til jul», og han sier at både han og karakteren er romantikere. Foto: Netflix

«Hjem til jul»-Felix Sandman: − Jeg er ikke en «fuckboy»

Nå kan du endelig se andre sesong av «Hjem til jul» på Netflix. Hvordan går det med datinglivet til Johanne? Og hvem skjuler seg bak døren?

Maria Støre

Anna Kristine Lund

Publisert: Nå nettopp

Bordet var dekket for skyhøye forventingene da første sesong av «Hjem til jul» fikk en brå slutt.

I siste scene åpnes en dør midt i julemiddagen, men seerne får ikke se hvem som står der. Johanne, spilt av Ida Elise Broch (33), har nemlig vært på søken etter en kjæreste hele julen – en å ta med hjem til familien.

Et av kjærestealternativene er Jonas, den litt yngre svensken, han som ga henne fem orgasmer, spilt av Felix Sandman (22).

Han er faktisk en av favorittene. Men er det Jonas som står bak døren?

– Jeg trodde det var Jonas, fordi jeg ville det. Jeg tenkte det var det beste som kunne skje, men jeg er veldig glad for hvordan de gjorde det, sier Sandman til VG.

Også Ida Elise Broch trodde Jonas skulle være den utkårede, men Netflix hadde andre planer.

KJÆRLIGHET: Ida Elise Broch avslørte kjæreste på «Lindmo». Foto: Netflix

Uten å avsløre for mye – bak døren står et blomsterbud, med 100 røde roser til Johanne – men hvem er de fra? Og sånn settes handlingen for andre sesong av «Hjem til jul» som hadde premiere 18. desember på Netflix.

– Det er så jævlig kult at det ikke var noen spesielle bak døren, når det var så høye forventninger, sier Sandman.

Sandman får nemlig være med videre i andre sesong. «Fuckboy»-stempelet til Jonas fra første sesong følger ham videre, men det kan se ut til at han har endret seg.

– For meg og Jonas tenker jeg at han er romantiker og det er jeg og. Jeg liker det. Og ja, det er mest av alt at det kjennes ut som at han bryr seg. Og han er ung og dum, men bryr seg og det føler jeg at jeg alltid har gjort, forteller Sandman om karakteren sin, og legger til:

– Jeg er en forholdstype da, så jeg er ikke «fuckboy».

GOD KJEMI: Ida Elise Broch og Felix Sandman i første sesong av «Hjem til jul». Foto: Netflix

Sandman har kjæreste på ekte, og sier han tror han er en god kjæreste for henne.

Også Ida Elise Broch avslørte kjæreste denne måneden da hun gjestet «Lindmo». Han heter Kim Andersen. Sånn sett er også hun ulik karakteren hun spiller, nemlig kronisk single Johanne.

Det var NRK som først omtalte saken.

Første sesong var krydret med sexscener mellom Jonas og Johanne.

– Helt ærlig så gruet jeg meg veldig til det, for det er jo flaut, og man håper at man skal gjøre det ordentlig og sånn. Så ble det en av de morsomste dagene på settet, fortalte Broch til VG i fjor.

Denne sesongen er derimot litt tryggere å se sammen med hele familien, noe som sjokkerte Sandman litt.

– Jeg var overrasket over at jeg ikke trengte å gjøre noen sexscener. Men det er ingen nød for meg, sier han lattermildt.

– 18. Desember kan man kan trygt se på serien med familien sin, og det blir litt mindre kleint. Den sexscenen i første sesong er så lang, vet du. Den bare fortsetter og fortsetter, sier en leende Broch.

For Sandman sin del var det ganske kleint å se sexscenen fra første sesong:

– Jeg så det med min kjæreste og hennes mor. Det var litt tungt, forteller han.

Men hva synes kjæresten hans om alle disse intime scenene?

– Hun elsker ikke det, men hun skjønner at det er jobb og sånt. Hun håndterer det nok bedre enn det jeg hadde gjort om det var omvendt.

Premieresesongen av juleserien ble en braksuksess forrige desember.

Serien er Netflix’ første norske originalserie. Netflix har oppgitt at serien var den mest sette på strømmetjenesten i fjor, både totalt og blant TV-serier, av deres norske kunder.