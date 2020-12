UT: Rue (Zendaya) skulle ønske hun var i nærheten av Otis Reddings berøringsevner. Foto: HBO

TV-anmeldelse «Euphoria: Trouble Don’t Last Always»: Dyster jul

To skuespillere og en dunkel diner på julaften er alt som skal til for å lage et av årets mer intense TV-øyeblikk.

Nå nettopp

«Euphoria: «Trouble Don’t Last Always»

Amerikansk TV-film

På HBO Nordic mandag 7. desember

Med: Zendaya og Colman Domingo

Manus og regi: Sam Levinson

Første sesong av «Euphoria» var lenge en renskåret sanselig opplevelse. Sam Levinsons regi, foto og klippgrep, en blanding av Darren Aronofsky og David Fincher, så tiltrekkende at man nesten kunne vurdere å bli avhengig. Ikke bare av serien, men av det Rue til enhver tid gikk på. Men serien hadde ikke vært i nærheten av like sterk om den ikke hadde fått fram rusens baksider og livets utfordringer. «Euphoria» handler mest om å være ung.

Også dét i et perspektiv ganske ulikt mye annet.

HØR NÅ: Ali (Colman Domingo) prøver å nå fram med sine livsperspektiver på avhengighet. Foto: HBO NORDIC

Denne «mellomepisoden» har ingen imponerende visuelle grep. Med et lite unntak halvveis. Den begynner i et overraskende og emosjonelt lykkelig øyeblikk, før man glir sømløst over i en nær timelang dialog mellom Rue (Zendaya) og Ali (Colman Domingo).

En samtale om livet, julen og avhengigheten. I en «diner». På julaften.

Den praktiske forklaringen på dette nedtonede grepet er selvsagt den pågående pandemien. Det er også den som har skylden for at sesong 2 fremdeles ligger et stykke fremfor oss.

Fortellingen Levinson har fått ut av dette er utsøkt og dyptpløyende. Det blir helt feil å kalle det filmet teater, for skuespillerne driver ikke dette helt alene. Det er likevel ikke langt fra, og kunne vært satt opp som et teaterstykke. Da ville vi ikke kommet like tett på, ikke kunne sett engasjementet i Alis øyne og tårene i Rues.

De fører en dialog som flyter imponerende lett og passe dypt av gårde. Om sykdommen avhengighet. Om at utfordringen med avhengighet er at ingen ser på det som en sykdom. At de ser den avhengige som egoistisk, svak og ondskapsfull. Om å være nykter og ikke ha tilbakefall. For ikke å snakke om tilgivelse, livsmoral og om å ikke dømme noen.

Det er referanser til enkeltøyeblikk i første sesong. «Trouble Don’t Last Always» er like fullt en «film» man kan se uten å ha noe forhold til «Euphoria» i det hele tatt. Det holder å ha hørt Otis Reddings «Try a little tenderness».

VENT: Fem minutters stillhet for Rue (Zendaya) mens Ali (Colman Domingo) trekker luft. Foto: HBO NORDIC

Hans historie er hakket mer interessant enn hennes. Men dynamikken i møte mellom dem er det som gjør at det skinner som det mørkeste juletre. Nesten hver linje av dette er perspektiver og refleksjoner som bør skrives ned og siteres. Det drar seg litt ut mot slutten, men avslutningen er åpen, ikke-konkluderende og vakkert mørk i julestemningen.

Ikke se dette hvis du sitter alene på julaften.

Men kontakt gjerne noen du tror gjør det.

Publisert: 07.12.20 kl. 21:00

