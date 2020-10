STJERNEPAR: Sarah Paulson og Holland Taylor på Emmy Awards i Los Angeles i 2018. Foto: John Salangsang / AP

«Ratched»-stjernen krever respekt for forholdet

Sarah Paulson (45) står trygt i forholdet til Holland Taylor (77) og nekter å la seg pille på nesen av skeptikere.

Skuespilleren, for tiden aktuell i Netflix-thrilleren «Ratched», har siden 2015 vært kjæreste med den 32 år eldre TV-stjernen Holland Taylor – kjent fra blant annet «Two and a Half Men».

Selv om de aller fleste er positive, møter paret også motbør på grunn av den store aldersforskjellen. Til oktober-utgaven av bladet Harper’s Bazaar gjør Paulson det klart hva hun mener om akkurat det.

– Når noen sier noe om et menneske jeg elsker på en respektløs eller slem måte, kommer bitchen frem i meg.

Selv mener Paulson at årsaken til at mange er så opptatt av det store aldersgapet, er en uvilje mot å tenke på at man er dødelig.

– Vår egen aldersdiskriminerende tankegang handler mye om at vi mener det å bli gammel betyr at lidenskapen forsvinner.

TV-SKREKK: Sarah Paulson i en scene fra «Ratched» Foto: NETFLIX

Paulson innrømmer at hun har et ambivalent forhold til å flagge privatlivet i offentligheten. Tanken på at andre mennesker føler eierskap til hennes liv, er vanskelig å takle.

– Å føle at jeg tilhører noen andre enn den personen jeg faktisk tilhører, som Holland eller hunden min – eller min beste venn eller søster, er forvirrende. Det at en hel haug med fremmede betrakter meg som «sin».

Paulson er også kjent fra blant annet «American Horror Story», «Glass», «Oceans 8», «People vs. OJ Simpson: American Crime Story» og «Bird Box». 45-åringen har vært nominert til en rekke gjeve priser, og har også høstet flere statuetter.

Slakt i VG

Rollen som Mildred Ratched i «Ratched» – inspirert av pleieren fra «Gjøkeredet» (1975) – er imidlertid hennes største til nå. VGs anmelder var svært lunken i sin dom og serverte terningkast to. Serien har imidlertid blitt en stor suksess for strømmegiganten.

Paulson er selv svært stolt over produktet og egen innsats.

– Serien har et budskap. Den er vakker, farlig, skremmende og sexy, mener skuespilleren, som også har stått som produsent sammen med serieskaper Ryan Murphy (54).

Også i «Ratched» er rollefiguren lesbisk. Kvinnen hun faller for i serien, spilles av «Sex og singelliv»-stjernen Cynthia Nixon (54).

TV-PAR: Også i «Ratched» spiller Sarah Paulson lesbisk, sammen med motspiller Cynthia Nixon. Også Nixon er lesbisk i virkeligheten. Foto: NETFLIX

Paulson har for vane å unnlate å se seg selv på skjerm og lerret. Sluttresultatet styrer hun helst unna, som med «Bird Box» i 2018. Heller ikke «People vs. OJ Simpson» har hun sett.

«Ratched» er et unntak.

– Ikke bare fordi jeg er eksekutiv produsent, men fordi det var første gang jeg gjorde noe som dette. Jeg har studert hver detalj denne gangen, og det var en konfronterende opplevelse. Å måtte «deale» med mitt eget ansikt.

I rollen som Mildred viser hun nettopp mange ansikter, ikke bare i vesen og sinnsstemninger, men også bokstavelig.

– Jeg er ikke redd for å være stygg. På akkurat dette området tør jeg påstå at jeg er fryktløs, sier hun.

RØD LØPER: Holland Taylor og Sarah Paulson på Critic’s Choice Awards i Santa Monica i 2016. Foto: Jordan Strauss / AP

Før Paulson ble sammen med Taylor, var hun i et syv år langt forhold med den 18 år eldre skuespilleren Cherry Jones (63). Før den tid datet hun menn, også de vanligvis en del eldre. Blant annet var hun forlovet med Tracy Letts (55).

– Jeg tror man verdsetter tiden mer og det man faktisk har, uttalte Paulson til New York Times i 2016 om det å være sammen med en som er mye eldre.

«Two and a Half Men»-stjernen: Hadde depresjoner i 15 år

Da Taylor og Paulson startet romansen for seks år siden, var det ikke første gang de møttes. De hadde støtt på hverandre på en fest åtte år tidligere, men da var Paulson sammen med Jones, så romantikk lå ikke i kortene.

Paulson har tidligere uttalt at hun likevel tenkte at Taylor var den vakreste kvinnen hun noensinne hadde sett.

Da de møttes på nytt gjennom jobb i 2015, var det ingenting som stoppet dem. De begynte å følge hverandre på Twitter, og etter at Taylor sendte en privat melding til Paulson, var de i gang.

Paulson poster jevnlig romantiske bilder i sosiale medier. Taylor er mer forsiktig.

– Jeg er jo fra en eldre generasjon, så for meg er det en overraskelse å se hvor åpne mange er om privatlivet når de snakker med pressen, uttalte 77-åringen til InStyle i 2017.

– For meg er det ikke naturlig, men det betyr ikke at det ikke er bra. Sarah er selvsagt av en annen generasjon. I starten var det krevende å bryte gjennom den membranen, men det har vært godt for meg å kunne gjøre det på en kjærlig måte, forklarte skuespillerveteranen.

