TV-PAR: Charlie Gustafsson og motspiller i «Vår tid er nå», Hedda Stiernstedt. Foto: Claudio Bresciani / TT NYHETSBYRÅN

«Vår tid er nå»-stjernen: − Har elsket hvert sekund

På TV er han evig fortapt i kompliserte Nina. I virkeligheten er Charlie Gustafsson (28) samboer med en kjent popstjerne.

Publisert:

Søndag dukket siste episode av den fire sesonger lange, svenske dramaserien «Vår tid er nå» opp på NRK TV. Dermed setter familiesagaen punktum.

Det er med stor vemod Charlie Gustafsson, som spiller restaurantkokken Calle, tar farvel med jobben.

«Før og etter»

«En fem år lang reise er ved veis ende når «Vår tid er nu – 1951» får møte publikum», skrev 28-åringen på Instagram da den siste og avsluttende spesialsesongen hadde premiere for tre uker siden.

«I hele resten av mitt liv kommer det til å være et «før og etter» denne serien. Jeg har jobbet så hardt, og har elsket hvert sekund. Ingen ord i verden kan beskrive den takknemligheten jeg føler overfor de menneskene jeg har delt denne reisen sammen med», skriver han under en bildeserie fra innspillingen.

Serien handler om det turbulente og tidvis dramatiske livet til familien Löwander som driver restauranten Djurgårdskällaren i Stockholm.

«Til alle dere som har fulgt oss, og følger oss, deres engasjement og fine ord om serien har betydd så mye når slit, stress og manglende selvtillit har meldt seg», lyder det i posten fra Gustafsson.

Første sesong gikk på luften i 2017. «En serie som ser ut som en konfekteske fra 1945, og er breddfull av alle den klassiske TV-såpens beste triks», mente VGs anmelder og ga terningkast 5 den gangen.

KJÆRESTER: Amy Diamond og Charlie Gustafsson på Guldbaggegalan i Stockholm i 2016. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Mye av handlingen dreier seg rundt det vanskelige og lidenskapelige forholdet mellom arbeiderklassegutten Calle og mer privilegerte Nina (Hedda Stiernstedt).

I virkeligheten er Gustafsson samboer med sangstjernen og skuespilleren Amy Deasismont (28), best kjent som Amy Diamond.

Hun slo gjennom i Norden i 2005 med låten «What's In It For Me». Da var hun bare 13 år, og det samme var Gustafsson.

I podkasten «Nemo möter en vän» i 2019 betrodde Gustafsson at han syntes barnestjernen var veldig søt den gangen, og at hun var hans første «kjendis-forelskelse».

Det skulle imidlertid gå flere år før de to møttes. Via felles kjente ble de presentert for hverandre en kveld på byen, og dermed var det gjort. Siden har de vært et par.

Travel dame

Gustafsson kunne i romjulen fortelle til Expressen at han for tiden har roligere dager enn kjæresten.

– Hun jobber veldig mye akkurat nå, men det har hun jo alltid gjort. Vi to har det bra og tar hver dag som den kommer, uttalte han på spørsmål om hvordan det står til med kjærligheten.

Bak f.v.: Maggan (Josefin Neldén), Peter Löwander (Adam Lundgren), Stickan Backe (Peter Dalle), Gustaf Löwander (Mattias Nordkvist), Calle Svensson (Charlie Gustafsson), Lilly (Karin Franz Körlof), Foran f.v.: Suzanne Goldstein (Hedda Rehnberg), Helga Löwander (Suzanne Reuter), Nina Löwander (Hedda Stiernstedt). Foto: SVT

Selv om stjerneparet er berømt i hele Norden, betyr ikke det at de ikke selv blir «starstruck». Gustafsson røpet på Instagram at det var nettopp det de ble da de sommeren 2018 støtte på den norske «Skam»-stjernen Ina Svenningdal (24).

«Og så skjedde dette», skrev Gustafsson under bildet av de tre tatt i Halden:

Deasismont er i full gang med innspillingen av en ny Viaplay-serie med tittelen «Thunder in my heart». Også Gustafsson har flere nye prosjekter på gang, deriblant den kommende serien – «Änglavakt».

Mens de første tre sesongene av «Vår tid er nå» utspiller seg fra 1945 og frem til slutten av 60-tallet, hopper den fjerde sesongen – kun bestående av fire episoder – tilbake til sommeren 1951.