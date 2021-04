AVSLUTTET: Flere selskaper avslutter nå ulike samarbeid med den kjente sminke-influenceren. Den siste i rekken er videonettstedet YouTube. Foto: STEVE MARCUS / X00642

YouTube fjerner James Charles fra avtale - hindres i å tjene penger

Plattformen tar grep etter at influencer James Charles (21) innrømmet å ha sendt upassende meldinger til mindreårige. Nå fjernes han fra partnerprogrammet og hindres i å tjene penger.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

YouTube har midlertidig fjernet influenceren fra partnerprogrammet sitt, som de største profilene på plattformen har. Dermed begrenser de Charles sine muligheter til å tjene penger på videoene han har lagt ut.

Det er nå tre uker siden 21-åringen la ut en video på YouTube hvor han pratet om anklagene i den nyeste skandalen.

I en uttalelse til Business Insider sier YouTube at James Charles har brutt «creator responsibility»-retningslinjene til selskapet. Nettstedet skriver at retningslinjene blant annet er for å iverksette tiltak mot brukere som har til hensikt å forårsake skader andre med misbruk eller vold, eller uredelig/ villedende oppførsel.

Det er usikkert hvor lenge kanalen til Charles vil være fjernet fra partnerprogrammet.

21-åringen er blitt en global influencer etter at han som 16-åring begynte å poste videoer på YouTube fast. Han har over 25 millioner følgere på plattformen.

Fjernet fra sminkemerke

Charles og selskaper som samarbeider med ham har fått mye kritikk den siste tiden, det etter at sminke-influenceren innrømte å ha sendt upassende meldinger og bilder til flere mindreårige.

Lørdag ble det også kjent at Morphe dropper alle samarbeid med ham. 21-åringen skal i lang tid ha hatt noen av de bestselgende produktene hos sminkemerket.

Bedriften ble lenge hengt ut av fansen på Instagram for ikke å kommentere skandalen.

– Falske anklager

I forbindelse med at samarbeidet med Morphe er avsluttet, delte Charles en uttalelse på Twitter.

– Etter at jeg postet videoen [red.anm hvor han bekreftet å ha sendt upassende meldinger] har flere personer fortalt om flere misledende historier og kommet med falske anklager, skriver han.

Han hevder disse falske historiene har delt av flere folk, influencere og på nyhetssider.

Det er ikke første gang YouTube fjerner influencere fra partnerprogrammet. Det samme har skjedd med Shane Dawson, og nå senest med David Dobrik etter anklager mot et medlem i hans «Vlog Squad».

Også for to år siden ble Charles anklaget for upassende meldinger, da til heterofile menn. Den gangen var det influencer Tati Westbrook som anklaget ham. Det ble starten på en lengre krangel, som satte fyr på nettet.

I starten av skandalen ble det kjent at James Charles erstattes som programleder for YouTube-realityen «Instant Influencer»: