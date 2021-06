ANNENPLASS: Anna Rosenlund Skretteberg og Jone Engemoen tapte finalen i «Sommerhytta» og gikk dermed glipp av premien som var en hytte. Foto: Espen Solli/TV 2

Kritikken hagler mot «hyttespleis» for «Sommerhytta»-taperne

Innsamlingsaksjonen for at «Sommerhytta»-taperne Anna Rosenlund Skretteberg og Jone Engemoen skal få kjøpe seg sin egen hytte har ført til kraftige reaksjoner i sosiale medier.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har forståelse for at ikke alle vil bidra på akkurat denne spleisen. Men jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle bli utsatt for så mye hets, sier «Sommerhytta»-tilhengeren Irene Sandmoen.

I forrige uke ble far og datter Kurt og Veronica Rasmussen kåret til vinnerne av årets «Sommerhytta» på TV 2.

Hele 582.000 seere så finalen der Anna Rosenlund Skretteberg og Jone Engemoen kom på annenplass, og dermed gikk glipp av førstepremien som var en hytte.

Etter finalen er det derimot blitt opprettet tre innsamlingsaksjoner – såkalt Spleiser – for at paret skal få oppleve hyttedrømmen.

Den ene heter «Hjelp Anna og Jone fra Sommerhytta til å få kjøpe hytta på Mjøsli», og er opprettet av Irene Sandmoen. Hittil har 810 personer valgt å støtte «Sommerhytta»-paret økonomisk med til sammen 168.300 kroner. Men da Sandmoen bestemte seg for å dele innsamlingsaksjonen på Facebook-siden til «Sommerhytta», begynte kritikken å hagle i kommentarfeltet.

Raseri og sinne i sosiale medier

Flere er kritiske til at det har blitt opprettet en kronerulling for et par som tilsynelatende ikke har behov for økonomisk hjelp.

Eksempel på kommentarer er:

«Vanvittig! Hjelper gjerne de som virkelig trenger hjelp, men å hjelpe et par med kr så de får kjøpt seg ei hytte? Seriøst?»

«Skulle ikke vært mulig å starte slike innsamlinger. Vi får håpe Anna og Jone tar til vettet og gir pengene til noen som virkelig trenger dem.»

Facebook-innlegget til Sandmoen har til nå blitt delt 50 ganger og fått over 5000 kommentarer.

VG har vært i kontakt med Anna Rosenlund Skretteberg og Jone Engemoen som ikke ønsker å kommentere denne saken. Skretteberg skriver i en tekstmelding at «vi vil hverken at den eller vi får mer oppmerksomhet nå».

VILLE SPLEISE: Irene Sandmoen startet en innsamlingsaksjon for «Sommerhytta»-paret Anna Rosenlund Skretteberg og Jone Engemoen slik at de kunne få råd til å kjøpe seg en hytte. Foto: Privat

– Veldig rart

Irene Sandmoen presiserer at det også har blitt opprettet Spleis for enkelte «Sommerhytta»-deltagere de foregående årene. Hun stiller seg derfor uforstående til hvorfor det er blitt så mye negativitet denne gangen.

– Igjen så har jeg ikke presset noen til å bidra på Spleis. Folk får bestemme selv hvor mye og til hvem de vil gi. Jeg synes det er veldig rart at folk blander seg borti hva folk bruker pengene sine på, sier hun.

Ifølge Sandmoen har hun det siste døgnet fått hatkommentarer rettet mot seg hvorav flere har uttrykt at de skal melde henne til Spleis.

Hun understreker videre at hun ikke kjenner Anna Rosenlund Skretteberg og Jone Engemoen, og at innsamlingen var noe hun gjorde på eget initiativ.

På fredag sa Anna Rosenlund Skretteberg dette til lokalavisen Bygdeposten:

– At noen velger å opprette en Spleis for oss fordi de unner oss hytta så mye, setter vi veldig stor pris på. Det er absolutt ikke noe vi forventet at skulle skje. Dette er uten tvil noen ordentlig godhjertede damer, sa Anna Rosenlund Skretteberg til Bygdeposten.

Flere har tatt til orde for å legge ned Spleisen og at pengene skal gis til veldedig formål. Sandmoen forteller at hun har sendt melding til Skretteberg for å høre hva hun tenker videre nå.

– Jeg kommer ikke til å stoppe Spleisen, med mindre de vil at den skal stoppes, sier hun.

– Bør være regler

En som har engasjert seg i denne debatten er Cecilie Endresplass Torjussen.

Søndag morgen delte hun et Facebook-innlegg der hun setter Spleis-innsamlingen for Anna og Jones «hyttedrøm» opp mot innsamlingsaksjonen til et kreftsykt barn som trenger å få dekket utgifter til behandling og reise.

Videre skriver Torjussen at hun har donert penger til denne saken.

– Mitt fokus er at det ikke bør være mulig å opprette en Spleis for hvem som helst. Jeg mener det bør være regler for hva pengene skal gå til, sier Cecilie Endresplass Torjussen.

Innlegget har fått 475 kommentarer og over 5000 delinger.

– Det har oppstått et enormt engasjement, mye større enn jeg hadde tenkt på forhånd.

– Jeg tror innlegget har ført til at folk tenker seg litt ekstra om før de spleiser.

Hun presiserer at hun tar sterkt avstand fra de negative kommentarene og hetsen som har kommet mot dem som har opprettet «Hyttedrøm»-Spleisen.

– Min intensjon er at Spleis går gjennom sine vilkår, sier hun.

– Tillatt å samle inn penger til en hytte

Haakon Jensen, leder i produktutvikling og marked i Spleis, forteller at de etiske retningslinjene er bygget inn i vilkårene:

– En spleis må – kort fortalt – ikke være støtende, bryte med loven, diskriminerende, hatefull, pornografisk, egnet til å skade andre eller på annen måte være upassende, utdyper han.

Han legger vekt på at Spleis først og fremst er et verktøy som gjør det superenkelt å samle inn penger, og at det dermed er opp til folk om de ønsker å støtte spleisen.

– Så lenge en spleis oppfyller vilkårene våre, så er den tillatt på Spleis. Det er altså tillatt å samle inn penger til en hytte på Spleis, sier Jenssen.