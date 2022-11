VILLE VINNE: Målet var hele tiden å vinne konkurransen. – Heller gå ut tidlig enn å bli nummer to, sier Vegard Ylvisåker.

Vant «71 grader nord kjendis»: Gråt av glede

Tårene rant da Vegard Ylvisåker gikk over mållinjen som «Norges tøffeste kjendis» på Svalbard. Men bilpremien valgte han å takke nei til.

– En pussig og sjelden opplevelse for meg. Jeg gråter ikke ofte, sier Vegard Ylvisåker til VG.

BRAST UT I GRÅT: – Jeg var så sliten at jeg klarte ikke holde tårene tilbake da jeg kom i mål, sier Vegard Ylvisåker

Torsdag kveld ble det klart at det var 42-åringen som gikk av med seieren i «71 grader nord kjendis» i konkurranse med tidligere skøyteløper Ida Njåtun og tidligere bryter og landslagstrener Fritz Aanes.

– Det var en tøff konkurranse. Etter dag en av finalen var jeg sikker på at jeg ikke ville klare det. Jeg var så langt nede at det var like før jeg ba om å få en snøscooter som kunne komme og hente meg, sier Vegard.

SLITNE, MEN FORNØYDE: Fra venstre: Vegard Ylvisåker, Fritz Aanes, som ble nummer tre og Ida Njåtun som ble nummer to.

Vegard Ylvisåker (42), mest kjent fra stjerneduoen Ylvis, sier han har blitt spurt flere ganger tidligere om å være med i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis», men at det var først nå det passet.

– Jeg var virkelig helt utkjørt da jeg gikk over mål. Da jeg kom oppover bakken den siste biten, følte jeg meg ganske trygg på at dette skulle bra. Men så oppdager jeg plutselig Ida som kommer bak meg, og hun tar innpå. Da gikk luften ut av meg. Skulle jeg bli slått på målstreken? Det fant jeg meg ikke i, forteller Vegard.

Han legger ikke skjul på at det var viktig for ham å vinne årets sesong av realityprogrammet.

– På slutten var det så spennende at man nesten skulle tro at dette var en skrevet handling. Men jeg ville vinne. Ja, jeg var sliten. Men det er kanskje noe av familiefarens seighet. Jeg har alltid vært slik, jeg biter tingene i meg og kjører på, sier Vegard.

SLÅTT UT EN ETTER EN: Årets deltagere: Bak f.v. Fritz Aanes (tidligere bryter og landslagstrener), Ida Njåtun (tidligere skøyteløper), Kaveh Rashidi (lege), Trine Lise Olsen (komiker), Jørgen Evensen (fra TV-serien Hvite gutter) og Line Andersen (journalist). Foran f.v. Cristian Brennhovd (realityprofil), Silje Halstensen (artist under navnet Bendik), Vegard Ylvisåker (komiker, musiker og programleder) og Fetisha Williams (influencer og TV-profil)

Da han ble med i «71 grader nord kjendis», hadde han satt seg tre mål. Han ville ikke være førstemann som ble slått. Han ville være med helt til Svalbard – og når han kom dit, var målet å vinne hele konkurransen.

– Det å vinne var som en thriller for meg. Jeg følte meg ikke trygg før jeg kom over kneika og så Tom Stiansen og Jørgen Evensen. Da begynte tårene og renne, sier Vegard.

For han handlet seieren først og fremst om ære og berømmelse. Hovedpremien, en Toyota bZ4X til en verdi av over 400.000 kroner valgte han å takke nei til.

– En flott bil, men skulle jeg beholdt den, ville det kostet meg over 200.000 kroner i ekstra skatt. Det hadde jeg ikke muligheten til å betale, sier Vegard Ylvisåker.

Årets «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» er den 14. i rekken av det populære Discovery-programmet. Før kveldens finale har i snitt 510.000 sett hver episode.

Tidligere vinnere er Harald Martin Brattbakk, Pål Anders Ullevålseter, Didrik Solli-Tangen, Christer Basma, Olaf Tufte, Bjørn-Einar Romøren, Anders Jacobsen, Ole Martin Årst, Marthe Kristoffersen, Thomas Alsgaard, Jon Almaas, Henrik Elvestad og Petter Schjerven.