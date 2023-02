NY VERSJON: «Hotel i særklasse» eller «Fawlty Towers» slik vi husker serien fra 1970-tallet med John Cleese, Connie Booth og Andrew Sachs

Vil lage nytt «Hotel i særklasse»

John Cleese planlegger å gjenopplive den legendariske komiserien «Hotel i særklasse» sammen med sin datter Camilla Cleese.

Men meningene er delte om hvorvidt dette er særlig lurt.

– En forferdelig dårlig idé, skriver The Times.

– Sannheten er at John Cleese er ikke særlig morsom lenger, skriver The Independent.

FAR OG DATTER: John Cleese og datteren Camilla Cleese skal nå lage en ny versjon av «Hotel i særklasse».

Men ikke desto mindre har Castle Rock Entertainment inngått en avtale med John Cleese og Camilla Cleese om å skrive en nye versjon av den klassiske TV-serien. De to skal også spille hovedrollene.

Cleese fikk for øvrig Camilla sammen med avdøde Barbara Trentham, amerikansk modell og skuespiller. Camilla Cleese regnes som en respektert komiker, skuespiller og produsent.

Det skriver en rekke britiske og amerikanske medier. NRK har også omtalt saken.

Serien ble opprinnelig vist på BBC i to sesonger på 1970-tallet med og av John Cleese og hans daværende kone Connie Booth. TV-seere over store deler av verden ble kjent med John Cleese som den eksentriske hotelleieren Basil Fawlty. Handlingen var den gang lagt til det oppdiktede hotellet Fawlty Towers på den engelske sørkysten.

Foruten Faweltys kone Sybil som ble spilt av Connie Booth, var også Polly og kelneren Manuel en del av den faste staben. Foreløpig er det lite som er kjent hva den nye serien skal handle om, bortsett fra at far og datter skal prøve å drive et hotell sammen.

MANUEL OG BASIL: Slik vi husker dem fra «Hotel i særklasse» på 1970 btallet.