Eirik Søfteland og Ewa Trela var første par ut.

«Skal vi danse: All Stars»: Her er kveldens låter og rekkefølge

Eirik Søfteland var første deltager på parketten. Han fikk ros, men én av dommerne savnet «ståpels».

Dette er altså «All Stars»-varianten, der tidligere dansevinnere og andre deltagere prøver seg enda en gang.

Dermed er prestisjen enda høyere. Og kanskje ekstra høy for noen. Som for Katrine Moholt som vant den aller første sesongen av «Skal vi danse,» og siden har vært programleder. Nå svinger hun seg på parketten igjen, mens Helene Olafsen har overtatt som programleder.

Lasse Matberg på sin side vant «Skal vi danse» i Italia i 2019.

Proffdanser Nadya Khamitskaya Andersen har ført fire andre kjendiser til seier tidligere. Nå må hun se to av dem – Eirik Søfteland og Aleksander Hetland – danse med andre.

Selv gir Nadya jernet med Nathan «Nate» Kahungu, som danset seg til en annenplass med Helene Spilling i 2020. Og for at det skal bli ekstra pikant, har Spilling i år overtatt Hetland som partner.

Cenigiz Al sanket aller flest dommerpoeng i premiereepisoden forrige lørdag, mens Lasse Matberg havnet nederst på dommerrangeringen.

Da seerstemmene var talt opp, var det imidlertid Triana Iglesias som måtte reise hjem.

Skuelystne kjendiser har også tatt turen til H3 på Fornebu, balant dem justisminister Emilie Enger Mehl (på første rad) og Emilie «Voe» Nereng.

Kveldens rekkefølge og låtvalg

Eirik Søfteland og Ewa Trela med slowfox til «Don’t Stop Believin’» (Journey):

Søfetland forklarte før dansen at livet byr på oppturer og nedturer, og at dansen handler om å snu det negative til noe positivt.

– Elegant og flott, konkluderte dommer Merete Mørk Lingjerde.

Hun savnet imidlertid litt «ståpels» og «dybde».

Dommerpoeng totalt: 19

Eirik Søfteland og Ewa på parketten.

Iselin Guttormsen og Catalin Mihu med tango til «Stronger» (Kelly Clarkson):

Guttormsen har gått gjennom et kjærlighetsbrudd nylig, og synger om de vonde følelsene knyttet til det. Og om å komme sterkere ut.

– Jeg synes du har mye bra på gang og enkelte posisjoner der du står veldig fint, sa dommer Trine Dehli Cleve.

Hun mente imidlertid at det ble litt «stotrete», men Guttormsen har rett «attitude».

Morten Hegseth savnet høyere hæler, men «ellers veldig bra».

Dommerpoeng: 19

Iselin Guttormsen og Catalin Mihu.

Lasse Matberg og Gyda Bloch Thorsen med paso doble til «I Would Do Anything For Love» (Meat Loaf):

Han snakket om da han sist klippet håret i 2011, men at han siden har «tatt sveisen tilbake». Han forklarte også at han har valgt å bruke forrige ukes negative tilbakemeldinger til motivasjon videre.

– Dette var et steg opp, og hvis du klipper av deg det håret, så klikker jeg, sa Hegseth.

– Du danser hundre ganger bedre, la han til.

Trine Dehli Cleve mente det var «for mye intensitet».

– Litt bedre enn sist, konkluderte Lingjerde.

Dommerpoeng: 15

Lasse Matberg og Gyda Bloch Thorsen.

Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna med jive til «Runaway Baby» (Bruno Mars):

Victor Sotberg og Phillip Raabe med jive til «As It Was» (Harry Styles):

Kari Traa og Tom-Erik Nilsen med quickstep til «9 To 5» (Dolly Parton):

Katrine Moholt og Egor Filipenko med samba til «Høl i potta» (Hagle):

Martine Lunde og Tarjei Svalastog med jive ti «Stay» (Kid Laroy/Justin Bieber):

Cengiz Al og Rikke Lund med quickstep til «Brother» (Matt Corby):

Aleksander Hetland og Helene Spilling med salsa til «Don’t Go Yet» (Camilla Cabello):

Agnete Saba og Jørgen Nilsen med slowfox til «Du Ga Mæ Viljestyrke» (Kristian Kristensen):

Nathan «Nate» Kahungu og Nadya Khamitskaya med cha-cha-cha til «Alors On Danse» (Stromae):

«Skal vi danse»-dommer Morten Hegseth er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.