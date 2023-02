VENNINNER: Marit Adeleide Andreassen og Ingrid Vik Lysne.

Ute av «Farmen kjendis»: − Ikke sikkert jeg burde vært med

Marit Adeleide Andreassen (56) tror hun er ferdig med reality-TV.

Søndag var det skuespillerens tur til å forlate gården, etter å ha tapt tvekampen mot influencer Ingrid Vik Lysne (31).

– Vi hadde urpremiere på tønnesjakk i «Farmen», og Ingrid vant. Det var helt fortjent. Jeg var forsynt og klar for å reise, sier Marit til VG.

Det var en intens tid på gården i fjor sommer. Nå, syv måneder senere, er det også et vanvittig trøkk, forklarer 55-åringen.

– Varm og skjønn

– Altså, det stormer så innmari. Særlig rundt meg og Ørnulf. Jeg er veldig lei meg for at jeg brukte så harde ord mot ham, og derfor har jeg sagt unnskyld. Det synes jeg var det riktigste. Ørnulf er en varm, skjønn mann, og jeg liker ham veldig godt, sier hun.

– Jeg har beklaget både direkte og personlig til Ørnulf og via alle intervjuer jeg har gjort de siste dagene.

VG er kjent med at Marit i tillegg har skrevet en unnskyldning i en intern Facebook-gruppe deltagerne har.

Hun og Ørnulf kom litt skjevt ut allerede fra start, men den siste uken har det tilspisset seg. Høyer ble storbonde for andre gang, og han valgte Marit til førstekjempe. Det falt ikke i god jord.

– Hadde jeg kunnet koble fra alle TV-er i hele Norges land før onsdagens episode, hadde jeg gjort det. Men jeg har sagt unnskyld fra hjertet.

STORBONDE: Ørnulf Høyer var sjef denne uken og valgte Marit til førstekjempe.

Ørnulf Høyer (65), gründer og forretningsmann, befinner seg i utlandet nå. Han skriver i en SMS til VG at han synes det står stor respekt av at Marit kjenner på samvittigheten og har sagt unnskyld.

– Enkelt og greit, sier Høyer.

– Jeg synes selvfølgelig det var både unødvendig og veldig urettferdig at det gikk ut over meg. Men jeg behøver ikke skyte tilbake selv om jeg blir skutt på, så lenge jeg står støtt i hva og hvem jeg er, legger han til.

– Koker som verst

Marit har ingen problemer med å legge seg flat.

– Jeg er såpass gammel at jeg vet at det klokeste er å være ydmyk og gå videre. Men likevel er man ikke alltid i stand til å være hundre prosent rasjonell.

GÅRDSKONE: Marit Adeleide Andreassen, her på første innspillingsdag i fjor.

Skuespilleren fra Svolvær er et kjent TV-fjes fra utallige roller. Men reality-TV er hun ingen gjenganger i. Det kan bli en stund til neste gang – om det i det hele tatt skjer.

– Som frilanser tenkte jeg: Ok, la meg bli med på dette rare her. Men det er ikke sikkert jeg burde vært med.

– Betyr det at du helst skulle vært denne opplevelsen foruten, og at du angrer?

– Jeg tror kanskje ikke at jeg hadde gjort dette igjen, nei. Ikke sånn som det føles nå, svarer Marit.

– Dette var min smak på realityverdenen. Når det koker som verst, som akkurat nå, så vil jeg bare at det skal gå over. Jeg tror jeg skal holde meg til faget mitt, til illusjon og karakterer.

UTE: Marit Adeleide Andreassen.

Marit liker ikke å se seg selv på TV i denne settingen. Særlig sårt er det å se seg selv så trist og lei seg.

– Og at jeg mister hodet, for det er jeg ikke stolt av. Det er ikke noe jeg skryter av.

Marit sier at deltagerne ikke får se episodene på forhånd.

– Dessverre ikke. Men er det helt spesielle ting, så kan vi få tilsendt enkelte utdrag. Jeg har uansett hatt en veldig fin dialog med både produksjonsselskapet Strix og TV 2. De er fantastiske, så sånn sett har det føltes trygt.

TØNNESJAKK: Ingrid Vik Lysne (t.v.) og Marit Adeleide Andreassen i tvekamp.

Men 56-åringen ble urolig av «bobla» de befant seg i der inne, og som en av de eldste på gården, slet hun med å finne sin plass. Selv opplevde hun klikkdannelsen som vanskelig.

– Ignorering og blikking var sånt jeg strevde med der inne. Men når jeg nå ser oss på TV, blir jeg veldig rørt, faktisk. Jeg har både grått og ledd høyt av de andre. Jeg har sett hjertelige sider ved dem. Men blir jeg selvsagt lei meg når de snakker dust om meg, men jeg gjør jo det samme selv.

HJERTELIG: Marit Adeleide Andreassen tok nederlaget mot Ingrid Vik Lysne med fatning.

Marit kjente mye på ensomhet på gården.

– Jeg kjente på et utenforskap, og det var vondt. Så det var kanskje på tide at jeg skulle ut. Jeg hadde ikke mer å by på. De andre mente det var nok Andreassen, og det var greit.

Marit har fått mye støtte av familie og venner, og er takknemlig for det.

– Også tilbakemeldingene fra seere er i hovedsak positive. Men ja, det er noen som har lyst til å kaste meg fra jordkloden og forteller meg hvor dårlig menneske jeg er. Det er ikke noe gøy.

Hun er imidlertid opptatt av at hun ikke er et offer, men at det var en slags gruppedynamikk på gården, der hun trakk det korteste strået.

– Uansett hvor gammel man er, kan man bli satt ut. Folk har behov for å ha noen å stå med der inne. Det er helt naturlig. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt mer kraft i meg til å være rolig. Sannheten er jo at jeg ble veldig glad i alle sammen. Jeg har knyttet tette vennskapsbånd til mange.