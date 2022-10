TØFFE TAK: Katrine Moholt ble skadet da hun og Tarjei Svalastog (t.v.) danset «It’s Raining Men» for snart to uker siden. Bjørn Wettre Holthe (t.h) og Ole Thomas Hansen (i gult) deltok på parketten.

Katrine Moholt avslører skade: − Småknuste bein i leggen

Katrine Moholt (49) forteller om store smerter før helgens «Skal vi danse: All stars».

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg har et såkalt «bone-bruise» som jeg fikk etter et løft med Bjørn (Wettre Holthe, proffdanser red.anm.) da vi danset «It’s Raining Men», sier hun til VG.

Skaden oppsto for snart to uker siden da Katrine Moholt og Tarjei Svalastog danset til den klassiske The Weather Girls-låten. Her skulle hun gi sin dansehyllest til mennene i sitt liv.

– Jeg har rett og slett småknuste bein i leggen etter at jeg fikk det samme slaget inn i leggen fra Bjørn gang på gang under dansen. Det går fint og jeg kan bruke beinet, sier Moholt optimistisk.

– Du underdriver nå. Beinet ditt er jo blått hele veien, skyter dansepartner Tarjei Svalastog inn.

– Men det er bare veldig vondt når jeg kommer borti det. Men det blir dansing på lørdag, det er helt sikkert, slår Katrine Moholt fast.

KLINTE TIL: Katrine Moholts ektemannen Snorre dukket opp på dansegulvet

Til tross for smertene og skaden, ga de tre dommerne Moholt 27 poeng for sin danseopptreden. Dommer Morten Hegseth klinket til med ti poeng etter at Moholts ektemann, Snorre, fant veien opp på dansegulvet for et kyss.

– Å få lov å hylle alle de mannlige kollegaene i kveld er så inspirerende, sa Moholt.

Det var for øvrig Agnete Saba og Jørgen Nilsen som måtte forlate konkurransen denne kvelden.

Les også «Skal vi danse: Allstars»: Agnete og Jørgen ute av dansen Denne gangen skulle deltagerne «lipsynce», altså mime til musikken samtidig som de svinger seg.

Morten Hegseth er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.