Hollywood-stjerne ut mot «The Crown»: – Ødeleggende

Filmstjernen Judi Dench (87) kaster seg inn i debatten rundt Netflix-serien om det britiske kongehuset.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

I et åpent brev til avisen The Times skriver den britiske skuespillerveteranen at hun mener seermagneten er «grusom», «urettferdig» og «ødeleggende for nasjonen» – dersom det ikke presiseres at det er diktning.

«Tiden er inne for at Netflix på ombestemme seg av hensyn til familien og nasjonen», skriver Dench og sikter til at Netflix til nå har nektet å merke hver episode med en advarsel om at serien er et fiktivt drama, og ikke en presentasjon av faktiske hendelser.

Dench mener at Netflix av respekt for avdøde dronning Elizabeth og landet for øvrig, må være med på å beskytte monarkens ettermæle.

SENTRALE: Skuespillerne Dominic West og Elizabeth Debicki i rollene som prins Charles og prinsesse Diana i sesong fem

«Etter hvert som serieinnholdet har kommet nærmere i tid, jo mer virker det som den er villig til å hviske ut grensene mellom historisk sannhet og grov sensasjonalisme», skriver Dench.

87-åringen har vært nominert til Oscar en rekke ganger og vunnet én. Blant hennes mest kjente filmer er «Shakespeare in Love», Bond-filmen «M», «Chocolat», «The Shipping News» og «Iris».

Dench presiserer at hun er stor tilhenger av kunstnerisk frihet. Hun har selv fylt rollen som dronning Victoria to ganger – i «Mrs. Brown» og «Shakespeare in Love».

«Mens mange vil gi «The Crown» anerkjennelse for en briljant, men fiktiv presentasjon av faktiske hendelser, frykter jeg at et stort antall seere, særlig i utlandet, vil oppfatte dette som helt og holdent autentisk», skriver skuespilleren.

87-åringen har fått en rekke utmerkelser fra Storbritannia. Hun er slått til ridder og har tittelen Dame – og hun har hatt en rekke møter med dronning Elizabeth opp gjennom årene.

2005: Judi Dench i Buckingham Palace for å mptta medaljen for Insignia of a Companion of Honour.

«The Crown» er en massiv seermagnet, men serien har også høstet mye kritikk for i altfor stor grad å avvike fra historiske fakta.

Storbritannias tidligere kulturminister Oliver Dowden er blant dem som har anmodet Netflix om å merke med en advarsel.

Strømmekanalen på sin side har forsvart seg med at de alltid har presentert serien som et fiktivt drama baserte på ekte historiske hendelser.

«Derfor har vi ingen planer – og ser heller ikke noe behov for – å legge på en advarsel», lød det i en kunngjøring fra Netflix for to år siden.

Reuters har forsøkt å få en kommentar fra Netflix angående brevet fra Dench, uten hell.

Serieskaper Peter Morgan uttalte til Entertainment Weekly tidligere denne uken at «alle er klar over at kong Charles vil ha smertefulle minner fra 90-tallet».

– Men det betyr ikke at historien, i etterklokskapens lys, vil behandle ham eller monarkiet dårlig. Serien gjør i hvert fall ikke det, sier Morgan.

I FJOR: Judi Dench på et offisielt arrangement i regi av daværende hertuginne Camilla og prins Charles i London i oktober 2021.

Snart ett år har gått siden forrige sesong av den britiske kongehusserien ble sluppet. 9. november kommer fortsettelsen – med «Harry Potter»-skuespiller Imelda Staunton (66) i rollen som dronning Elizabeth.

Den fra før svært populære serien har fått et stort oppsving på strømmekanalen etter at dronning Elizabeth døde 8. september–96 år gammel.

Blant de nye skuespillerne som dukker opp i sesong fem, er Elizabeth Debicki (31) i rollen som prinsesse Diana og Dominic West (52) som prins Charles.

«The Crown» tok storeslem under TV-prisutdelingen Emmy Awards i fjor. Serien ble blant annet kåret til beste dramaserie. I tillegg sikret «The Crown» seg fire andre priser i dramakategorien.

Da Emmy Awards denne måneden ble arrangert igjen, var «The Crown» ikke med i konkurransen på grunn av lang pause mellom sesongene.

Da sesong fire rullet over strømmeskjermene, kom det frem nye opplysninger om prinsesse Diana: