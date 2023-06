FAR OG DATTER: Larry Birkhead og Dannielynn Birkhead på Kentucky Derby Barnstable Brown Gala 5. mai i år. Kjolen var prydet av bilder av Anna Nicole.

Pappa skjermer Anna Nicoles datter – slettet alle bilder

Samtidig som den nye filmdokumentaren om Playboy-ikonet Anna Nicole Smith gikk på lufta, fjernet eksen Larry Birkhead (50) alle sine bilder på Instagram.

Dokumentaren «Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me» har vært blant Netflix mest sette filmer globalt etter at den ble sluppet for to uker siden.

I skrivende stund er den nummer tre på kanalens liste i Norge.

Men selv om regissør Ursula Macfarlane og Netflix sier at dette «er den sanne historien», er filmen omstridt. Ikke minst fordi hovedpersonen selv ikke har bidratt.

Se trailer fra dokumentaren på VGTV:

Larry Birkhead, far til Anna Nicoles 16 år gamle datter, tar sterkt avstand fra dokumentaren. Hverken han eller datteren medvirker.

På Instagram, der far og datter deler konto, ligger det kun ett bilde, fra samme dag som dokumentaren kom.

«Venter på at noen av bølgene skal roe seg, og så vil vi komme tilbake», skriver Birkhead under et strandbilde.

LEGENDE: Playboy-modell og skuespiller Anna Nicole Smith i 2005.

«Hva skjedde med denne siden? Alt annet innhold er borte», lyder det fra en følger.

Birkhead forklarer skriftlig at han ikke ønsker å ha bilder ute som kan brukes i markedsføringen av dokumentaren.

«Vi vil ikke at våre bilder skal blandes sammen med promoteringen av en film vi ikke har hatt noe med å gjøre», forklarer 50-åringen.

En kvinne skriver: «Er jeg den eneste som synes dokumentaren er grusom? (...) Anna fortjener så mye bedre».

Birkhead svarer: «Du er ikke den eneste. Takk!».

I en annen kommentar skriver han: «Følg med, sannheten vil komme frem».

2010: Dannielynn Birkhead og Larry Birkhead under Brown Kentucky Derby Eve Gala.

Birkhead og datteren unngår som oftest rampelyset. Når de en sjelden gang viser seg, er det gjerne under årlige Kentucky Derby Kentucky Derbyhesteveddeløp med tilhørende galla.

Under årets begivenhet tidligere i mai, forklarte Birkhead til People at han er «superbeskyttende» overfor Dannielynn, som går siste året på ungdomsskolen.

– Hun er en herlig jente, og jeg håper at det er litt min fortjeneste, sa han og la til:

– Jeg tror moren hennes ville vært stolt over den unge kvinnen hun er blitt. Men kanskje ville hun bedt meg kle henne mer i rosa.

HYLLEST: Dannielynn i Kentucky i mai nylig, i kjole til minne om mamma, Anna Nicole Smith. 16-åringen ligner sin mor.

Samme kveld bar Dannielynn en kjole prydet med mange bilder av Anna Nicole.

– Hun vil vise sin egen sans for mote, samtidig som hun hedrer mamma, forklarte Birkhead og opplyste at kjolen kom fra en gammel kolleksjon.

– Dannielynn har spart den til en spesiell anledning, sa han.

2014: Dannielynn Birkhead og Larry Birkhead på Kentucky Derby.

16-åringen heter opprinnelig Dannie Lynn Hope og er oppkalt etter storebror Daniel. Daniel var bare 20 år da han døde brått mens han besøkte mamma Anna Nicole og sin nyfødte søster på sykehuset på Bahamas.

Anna Nicole hadde sønnen sin første ektemann Billy Smith.

Dannielynn var tre år dager gammel da broren mistet livet av en overdose.

Fem måneder senere døde også Anna Nicole av en overdose. Playboy-modellen ble 39 år.

2004: F.v.: Larry Birkhead, Anna Nicole Smith, Daniel Smith, en ikke navngitt person og Howard K. Stern på en Playboy-galla.

Anna Nicole hadde avsluttet den korte romansen med Larry Birkhead lenge før fødselen, og det var uklart for offentligheten hvem som var far til barnet i magen.

Birkhead måtte etter fødselen gjennom flere runder i retten, samt DNA-tester, fordi Anna Nicoles nye kjæreste, advokat og manager Howard K. Stern (nå 54), hevdet han var faren og krevde omsorgen.

Men to måneder etter Anna Nicoles død, ble det bevist at Birkhead er jentas far.

BEVIS: Larry Birkhead utenfor rettssalen på Bahamas i april 2007, etter å ha fått fastslått at han var barnets far.

Den nye dokumentaren gir sterkt inntrykk av at Anna Nicole ville distansere seg fra Birkhead, som før han ble kjent med Anna Nicole, jobbet som paparazzifotograf.

I det hele tatt males det et lite fordelaktig bilde av Birkhead i dokumentaren.

Anna Nicoles ekteskap med den over 50 år eldre, avdøde oljemilliardæren Marshall Howard, vies også mye plass i filmen. En stund ble det spekulert på om han var barnets far.

ALENEFAR: Dannielynn og Larry Birkhead i Hollywood i 2008.

Da Dannielynn var noen få år gammel, valgte Birkhead å forlate Los Angeles og bosette seg i Louisville i Kentucky, hvor han selv opprinnelig kommer fra.

– Det var et svært bevisst valg. Jeg ville styre unna jakten, nysgjerrigheten og alle løgnhistoriene, forklarte han den gangen.

Den lille jenta hadde imidlertid da allerede rukket å figurere som barnemodell for Guess, merket som hennes mor var modell og trekkplaster for.