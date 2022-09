1 / 2 UTE: Eirik Søfteland og Ewa Treland er ferdige i «Skal vi danse». forrige neste fullskjerm UTE: Eirik Søfteland og Ewa Treland er ferdige i «Skal vi danse».

«Skal vi danse: All Stars»: Eirik Søfteland røk ut

Deltagerne gikk tilbake til fortiden i kveldens konkurranse, som hadde temaet «tenårene». Eirik Søfteland røk ut etter duellen mot Iselin Guttormsen.

De tre deltagerne som fikk færrest stemmer lørdag kveld var Iselin Guttormsen, Katrine Moholt og Eirik Søfteland.

Men det ble Iselin og Eirik som måtte i duell.

Da publikumsstemmene var talt opp, var det multiinstrumentalisten Eirik Søfteland som måtte forlate konkurransen.

– Jeg traff vel ikke G-punktet like bra som Iselin, sa Søfteland til latter fra salen.

– Selv om vi ikke kom så langt, så har vi hatt det knallgøy! Det har vært en stor opplevelse.

Guttormsen var på sin side veldig fornøyd med å gå videre.

– Det er som ungdomstida! Det er opp og ned og det er hormoner. Jeg har lyst til å si så mye mer, men det tar seg ikke ut på TV.

Alt om kveldens sending:

Agnete Saba og Jørgen Nilsen.

– Tiden etter «Oro Jaska Beana» var vanskelig, fortalte Agnete Saba i forkant av første dans.

– Et helvete, rett og slett.

Hun har også tidligere vært åpen om en tøff ungdomstid og psykiske problemer etter gjennombruddet.

Men sangen hun vant MGPjr med i 2011, som frontfigur i The Blacksheeps, tok hun nå tilbake, syntes hun selv. Det samme følte dommerne.

– Å, det var gøy, jublet hun etter fremføringen i form av en jive-dans.

Agnete Saba og Jørgen Nilsen, jive til «Oro Jaska Beana» (The Blacksheeps)

– Jeg har ikke syntes det har vært autentisk nok, i dag var det det. Jeg tror mange vil stemme på deg, for det var en veldig bra jive, sa dommer Trine Dehli Cleve.

– Agnete har våknet, du strutter av energi. Skarpt og energisk, presist, mente dommer Merete Mørk Lingjerde.

– Så gøy, syntes dommer Morten Hegseth, som skrøt av at Saba tok gjennombruddslåten sin tilbake – og påpekte at hun var et godt forbilde den gangen hun ble kjent, og er det fortsatt.

Dommerpoeng: 24

Cengiz Al og Rikke Lund.

Cengiz Al og Rikke Lund, cha cha cha til «Gimme Gimme Gimme» (ABBA)

– Du får det til, du kommer inn og lirer av deg en fantastisk cha cha cha. Fy søren!, jublet Merete Mørk Lingjerde.

– Det er ikke rettferdig overfor de andre at du er med, mente Morten Hegseth.

– Dritbra. Du danset ordentlig cha cha cha, sa Trine Dehli Cleve.

Dommerpoeng: 29

Katrine Moholt og Egor Filipenko.

Katrine Moholt og Egor Filipenko, tango til «Back to the 80's» (Aqua)

– Jeg elsker åttitallet. Tango er kjærlighet og drama, det her var kjærlighet og varme. Litt ned med skuldrene, ba Merete Mørk Lingjerde om.

– Jeg så nok litt forbi kjærligheten. Du skulle hatt tyngdepunktet ditt mye lengre ned, småkjeftet Trine Dehli Cleve i retning Moholt.

– Du tar dansen så lekende lett. Det er en kjemi og symbiose her som er fantastisk. Jeg har sett deg stødigere og bedre, men er imponert, sa Morten Hegseth.

Dommerpoeng: 21

Eirik Søfteland og Ewa Treland.

Eirik Søfteland og Ewa Treland, rumba til «Here I Go Again» (Whitesnake)

– En litt uvanlig kombinasjon. Jeg synes du har vært litt uheldig, rumba er jo den vanskeligste latindansen. Du hadde noe på gang, men dessverre var det ikke nok, konstaterte Trine Dehli Cleve.

– Du er en rocker, du har det i deg. Jeg ser det er en dragkamp mellom rocken og rumbaen. Jeg vil ha fantastisk, dette var fint, supplerte Morten Hegseth.

– Du må lage det limet mellom bevegelsene. Dette ble litt lapskaus, litt slapt for meg, sa Merete Mørk Lingjerde.

Dommerpoeng: 15

– Jeg var ikke helt fornøyd med dommerne, for vi var ganske gode, repliserte Søfteland glisende etter den lave poenguttellingen.

Martine Lunde og Tarjei Svalastog.

Martine Lunde og Tarjei Svalastog, salsa til «Whenever Wherever» (Shakira)

Lunde fortalte om en vanskelig ungdomstid med mobbing, og trøst i musikken.

– Jeg synes de jentene som plaget deg er idioter, jeg håper de ser på, snerret Morten Hegseth.

– Du kler sånn leken salsa. Men du står ikke godt nok på bena dine. Salsa er mer nedpå, ikke bakpå. Men veldig sensuelt og fint, syntes Merete Mørk Lingjerde.

– Du får ikke vekten nok fremover. Fint uttrykk og fine bevegelser, men savner mer partnerskap, het det fra Trine Dehli Cleve.

Dommerpoeng: 18

Kari Traa og Tom Erik Nilsen.

Kari Traa og Tom Erik Nilsen, cha cha cha til «Girls Just Wanna Have Fun» (Cyndi Lauper)

– Det var «fun». Det var ikke så veldig mye mer. Jeg hadde ønsket å se litt mer riktig teknikk. En god innsats. Men ikke så bra, slo Trine Dehli Cleve fast.

– Norges gøyeste dame. Jeg blir så glad av å se Kari Traa! Fantastisk å se energien din. Det er ganske dårlig, men det er gøy, sa Morten Hegseth.

– Du så ut som du var med i et program som het «skal vi synge», kom det litt syrlig fra Merete Mørk Lingjerde.

Dommerpoeng: 11

– Jeg gjorde så godt jeg kunne, forklarte Traa selv.

Nathan «Nate» Kahungu og Nadya Khamitskaya.

Nathan «Nate» Kahungu og Nadya Khamitskaya, salsa til «What’s My Name» (Rihanna & Drake)

– Det var salsaen sin, det. Musikk snakker til deg, og du bare formidler musikk gjennom kroppen din. Det er dans for meg. Kjempebra, jublet Merete Mørk Lingjerde.

– Du følte at du var på en eller annen klubb og danset salsa. Autentisk, men jeg ønsker meg enda mer connection mellom dere to, jeg vil dere skal være mer et par, påpekte Trine Dehli Cleve.

– Bra, men jeg har sett deg bedre, sa Morten Hegseth.

Dommerpoeng: 25

Iselin Guttormsen og Catalin Mihu.

Iselin Guttormsen og Catalin Mihu, cha cha cha til «Dirrty» (Christina Aguilera)

– Du er veldig rå i måten å danse på, rå i måten å være på. Om denne dansen traff mitt danse-g-punkt? Litt usikker, lurte Morten Hegseth.

– Du er på vei, en sterk forbedring fra det jeg har sett tidligere. Du har en tendens til å kaste deg selv ut av balanse. Snakk litt i små bokstaver innimellom, så kommer høydepunktene tydeligere frem, sa Merete Mørk Lingjerde.

Dommerpoeng: 23

Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna.

Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna, cha cha cha til «Rock This Party» (Bob Sinclar)

– Råbra, ikke mer å si om det. Du har en forståelse for cha cha’en og teknikken. Dere er et par veldig i balanse med hverandre, sa Trine Dehli Cleve.

– Jørgine, du behersker enhver danseform. Masse viljesterke og egenrådighet i et ungdomsopprør, mente Morten Hegseth, som syntes Vasstrands nevnte opprør var med videre i dansen i kveld.

– Du imponerer igjen, altså, konstaterte Merete Mørk Lingjerde.

Dommerpoeng: 28

Victor Sotberg og Philip Raabe.

Victor Sotberg og Philip Raabe, argentinsk tango til «Bring Me To Life» (Evanesence)

– Jeg griner masse. Endelig er du på plass. Vi ser kjernen av deg. Du er stødig, du er god. Du og skeiv kjærlighet er fantastisk og nydelig, sa Morten Hegseth til en gråtkvalt Sotberg, og de to var enige om at dette føltes bra på dagen hvor en forsinket Pride-markering fant sted i hovedstaden.

– Amen til Morten. Victor, du har en magnetisk utstråling. Det er litt som mangler på limet, å binde sammen alt. Du formidler ekte følelser, og det kan ingen ta fra deg, mente Merete Mørk Lingjerde.

Dommerpoeng: 24

Aleksander Hetland og Helene Spilling.

Aleksander Hetland og Helene Spilling, jive til «Fire» (Jimi Hendrix)

– «This is fire!» Du leverer en superfin jive med masse spenning og følelser. Kjenner noen ganger at du blir litt passiv i den ene siden. Bare for at noe fortsatt kan bli bedre, formante Trine Dehli Cleve.

– Du er en ulv i fåreklær. Du fyller hele denne dansen her med innhold, intensjon, hele deg. Det rusket, det så jeg ikke, sa Merete Mørk Lingjerde.

– Du har tatt av deg flinkiskåpen, jublet Morten Hegseth.

Dommerpoeng: 27

De tre deltagerne som fikk færrest stemmer forrige lørdag var Lasse Matberg, Iselin Guttormsen og Eirik Søfteland.

Matberg og Søfteland måtte i duell. Og til slutt ble det Matberg som måtte forlate konkurransen.

Cenigiz Al sanket flest dommerpoeng lørdagen før. Da seerstemmene var talt opp, var det Triana Iglesias som røk ut.

Denne høstens «Skal vi danse» er en variant der tidligere dansevinnere og andre deltagere prøver seg nok en gang.

«Skal vi danse»-dommer Morten Hegseth er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.