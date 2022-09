JIVET: Agnete Saba og instruktør Jørgen Nilsen.

«Skal vi danse: All Stars»: Agnete Saba startet med sin egen gjennombruddslåt

Deltagerne går tilbake til fortiden i kveldens konkurranse. Agnete Saba tok en låt som gjorde livet vanskelig.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Tiden etter «Oro Jaska Beana» var vanskelig, fortalte Agnete Saba i forkant av første dans.

– Et helvete, rett og slett.

Hun har også tidligere vært åpen om en

Men sangen hun vant MGPjr med i 2011, som frontfigur i The Blacksheeps, tok hun nå tilbake, syntes hun. Det samme følte dommerne.

– Å, det var gøy, jublet hun etter fremføringen i form av en jive-dans.

Saba og partner Jørgen Nilsen fikk åtte poeng av alle tre dommerne, og Saba satte med det ny personlig rekord.

Agnete Saba og Jørgen Nilsen, jive til «Oro Jaska Beana» (The Blacksheeps)

– Jeg har ikke syntes det har vært autentisk nok, i dag var det det. Jeg tror mange vil stemme på deg, for det var en veldig bra jive, sa dommer Trine Dehli Cleve.

– Agnete har våknet, du strutter av energi. Skarpt og energisk, presist, mente dommer Merete Mørk Lingjerde.

– Så gøy, syntes dommer Morten Hegseth, som skrøt av at Saba tok gjennombruddslåten sin tilbake – og påpekte at hun var et godt forbilde den gangen, og er det fortsatt.

Dommerpoeng: 24

De tre deltagerne som fikk færrest stemmer forrige lørdag var Lasse Matberg, Iselin Guttormsen og Eirik Søfteland.

Matberg og Søfteland måtte i duell. Og til slutt ble det Matberg som måtte forlate konkurransen.

