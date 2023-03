«SOM OM JULENISSEN VAR LEIEMORDER»: Brian Cox i den fjerde og siste sesongen av «Succession».

TV-anmeldelse «Succession» (sesong 4): Enden er god

Nyere tids beste TV-serie gir seg på topp.

«Succession» (sesong 4)

Amerikansk TV-drama i 10 deler

Premiere på HBO Max mandag 27. mars

Serieskaper: Jesse Armstrong

Med: Brian Cox, Sarah Snook, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Nicholas Braun, Alan Ruck, Matthew Macfadyen, J. Smith-Cameron m.fl.

Livet er kort. Men populærkulturen – en gang så kvikk og konsis! – er jammen blitt lang.

Popartister holder på til de blir båret av scenen. Selv dårlige kinofilmer blir franchiser. TV-serier, i særdeleshet amerikanske TV-serier, holder på i årevis etter at de ikke lenger har noe nytt eller interessant å si.

Det skjer med de beste. Og den forrige sesongen av «Succession», den tredje i rekken, bar et visst preg av materialtretthet. Den var god, for all del, endog skikkelig god. Men den kom med en følelse av at serieskaperen Jesse Armstrong allerede hadde rukket å formidle den historien han hadde satt seg fore å fortelle:

Den om en mektig patriark som trolig elsker sine barn – på et eller annet nivå. Men som ikke kan hjelpe for å spille dem ut mot hverandre, og seg selv – og med det ødelegger dem fullstendig.

MEN HVA MED DE «STAKKARS» BARNA?: Jeremy Strong, Sarah Snook og Keiarn Culkin i «Succession».

Armstrong kommer heldigvis fra en britisk TV-tradisjon der idealet har vært å fortelle en historie med en begynnelse, en midt og en slutt. Ikke bare la ting skure og gå så lenge det er mulig å tjene penger på det. Serieskaperen har således bestemt at den fjerde sesongen av «Succession», er den siste.

Det er en klok beslutning. Fordi folk som gir seg mens leken fremdeles er veldig god, er beundringsverdige. Men også fordi det skaper muligheter for den fjerde sesongen som rett og slett ikke ville ha vært der om finalen fremdeles var noe som befant seg langt der fremme et sted, på et tidspunkt som ingen i manus-skrivende stund vet når vil innfinne seg.

Disse mulighetene har Armstrong benyttet seg av. I den tredje episoden skjer det nemlig noe som snur opp-ned på det meste. Jeg skal ikke si hva. Bare at det kommer brått på, slik livet gjør, og at det er meget originalt – ja, nesten litt unikt – spenstig skildret.

VG har fått tilgang til fire episoder (av totalt 10). Ingen av dem hører til blant den eller de som helt eller delvis er spilt inn i Norge (og har den superdyktige Eili Harboe på rollelisten). Og hvor det er grunn til å tro at scenene som involverer svenske Alexander Skarsgård i rollen som tech bro drittunge-milliardæren Lukas Matsson – utvilsomt basert på den like svenske Spotify-gründeren Daniel Ek – utspiller seg.

Det er snålt å skulle «anmelde» en TV-serie på grunnlag av kun 4/10 av materialet. Men sånn er det blitt. Denne anbefalingen får i så måte tas med en klype salt. Men en anbefaling er det.

MAKTENS SOFA: Brian Cox (til venstre) og Matthew Macfadyen i «Succession».

Alt forløper normalt til å begynne med. Logan Roy (Brian Cox) feirer fødselsdag, og den eneste av barna hans som er til stede, er den eneste han er på talefot med: Den tilsynelatende fjerne eldstesønnen Connor (Alan Ruck).

Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) og Roman (Kieran Culkin) befinner seg annetsteds, der de for n’te gang legger en plan for å slå sin egen far i spillet han behersker bedre enn noen andre.

Logan lar seg ikke i nevneverdig grad skremme. «Jeg elsker dere, men dere er ikke seriøse folk», sier han til de tre når de omsider møtes. Så går han ned i TV-nyhetsredaksjon han eier for å holde en motiverende «pep talk» til de ansatte: «Vi skal bygge noe raskere, bedre, slemmere, villere!», roper han, full av ungdommelig sult.

FØRSTEFØDT OG FJERN: Alan Ruck og Justin Lupe (til venstre) i «Succession».

«Han har på seg solbriller innendørs, som om julenissen var en leiemorder», sladrer Logans bondetamp av en grandnevø, Greg (Nicholas Braun), til Tom (Matthew Macfadyen). Sistnevnte er sniken som, etter å ha forrådt henne i bunnen av sesong tre, snart ligger an til å bli Shiv Roys eksmann.

Gjenkjennelig, altså – innledningsvis. Alle skrur alle, ingen stoler på noen (med god grunn). Det er duket for full tragedie på alle tenkelige plan, satt til et kraft-kapitalistisk medieimperium som ble grunnlagt av en som kom utenfra (iren Logan), og som nå er mektig nok til å kunne innsette og avsette amerikanske presidenter. (Hei og hurra for kjærligheten, Rupert Murdoch!).

Det ligger åpenbart nytelse i å se søkkrike mennesker spise hverandre opp og spytte hverandre ut. Dialogen som Armstrong og manusforfatterne skriver til disse usympatiske menneskene, er stadig gnistrende god.

PANG I «GLASSTAKET»?: J. Smith-Cameron i «Succession».

Ja, så gnistrende er denne dialogen, at den av og til går ut over troverdigheten. Jeg mener, selv de dummeste karakterene (Greg, Connor) avleverer jo vittigheter og bon mots som mitraljøser.

Er det en svakhet? Synes ikke det. I noen sammenhenger er «troverdighet» en overvurdert størrelse. I (såpe-) opera, for eksempel. Jesse Armstrong har bakgrunn fra den svarteste, hardeste, sinteste britiske satiren (TV-seriene «The Thick Of It» og «In The Loop», Chris Morris’ «terroristkomedie» «Four Lions», 2010). Også «Succession» ble i sin tid lansert som en satire først, og et drama dernest.

MEDIEMAKTENS STØRSTE OFFER: Jeremy Strong som Kendall Roy i «Succession».

Det er bare det at ettersom sesongene gikk, så ble dramaet så godt, på en vond måte, at det var fort gjort å glemme det.

Det den er, er begge deler.

Kan som nevnt ikke gå god for episodene 5 til 10, da HBO Max har bestemt seg for å vokte dem som var de statshemmeligheter. Men de fire første i den fjerde og siste sesongen av nyere tids beste TV-serie, er under alle omstendigheter en nytelse.

Anmelderen har sett fire av 10 episoder

SVENSK DRITTUNGE-MILLIARDÆR – I NORGE: Alexander Skarsgård i «Succession».