PROGRAMLEDERE: Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård.

«Kompani Lauritzen» flytter

«Kompani Lauritzen» flytter fra Åndalsnes til Voss.

Det opplyser TV 2 fredag ettermiddag.

Neste sesong skal spilles inn på Bømoen leir.

– Det er fantastisk at vi får mulighet til å produsere to av TV 2s aller største programkonsepter på Voss, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes til TV2.no.

Også «Kompani Lauritzen: Tropp 1» flytter.

– Dette er en stor dag både for Voss og for TV 2, som får denne store produksjonen i vårt eget hjemfylke og kun en drøy time fra hovedkontoret i Bergen. Jeg gleder meg til å besøke innspillingen når den er i gang til høsten, legger TV2-sjefen til.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, takker Åndalsnes for samarbeidet.

– «Kompani Lauritzen» har vært et eventyr fra starten og er en seersuksess av dimensjoner. Etter å ha blitt spilt inn i Åndalsnes de siste tre årene ønsker vi en ny lokasjon med nye muligheter. Det er vi sikre på at Voss og regionen vil gi oss. Samtidig ønsker vi å takke Åndalsnes og alle folkene der for et fantastisk samarbeid i årene som har gått, sier Haldorsen.

Ikke bare den kommende sesongen skal spilles inn på Voss. Kanalen har signert en kontrakt for de tre neste rundene av «Kompani Lauritzen», samt de tre neste sesongene av «spin off»-serien «Tropp 1».

Det er ordfører Hans-Erik Ringkjøb fornøyd med.

– Hva skal jeg si? Dagens gladnyhet, sier han til TV2.no.

VG har tidligere omtalt at Harstad kommune ville bla opp syv millioner kroner for å få «Kompani lauritzen» til seg.

– Så mye har ikke vi lagt å bordet, sier Ringkjøb til VG.

– Vi har gått inn med litt under to millioner kroner, og så er resten et spleiselag for næringslivet, opplyser ordføreren.

Ringkjøb forteller at totalsummen er på 5, 9 millioner kroner.

– Det er en tredeling mellom Vossherad kommune, reiselivet som næring og øvrig næringsliv, forklarer han.

– Det mener vi er vel anvendte penger.

Artikkelen oppdateres.

Se glimt fra den pågående sesongen på VGTV:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post