ALLSIDIG: Marit Christensen var både journalist, programleder og forfatter. Men kanskje mest kjent som NRKs Moskva-korrespondent, den første kvinnen i rollen.

Marit Christensen bisettes

Marit Christensen bisettes nå fra Vestre gravlund Nye kapell. NRKs tidligere Moskva-korrespondent døde 29. september etter kort tids sykdom. Hun ble 73 år gammel.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

For Marit Christensens familie vil seremonien i Vestre gravlund Nye kapell først og fremst være et personlig farvel med et kjært familiemedlem, opplyser Jølstad begravelsesbyrået i en melding til pressen.

Marit Christensen var både journalist, programleder og forfatter og begynte i NRK i 1977 etter journalistikkstudier. I 1984 tok hun over som NRKs Moskva-korrespondent etter Hans-Wilhelm Steinfeld.

Journalist og programleder Oddvar Stenstrøm, kjent blant annet gjennom debattprogrammet Holmgang på TV 2, er til stede under bisettelsen tirsdag.

Til VG sier han at de to hadde mange felles møtepunkter da han var korrespondent i Washington og Christensen var korrespondent i Moskva på slutten av 80-tallet. Det skapte en del felles arenaer, sier han.

– Men jeg husker henne best som en sosial person, som var et midtpunkt på fester. Og hun hadde en fantastisk god sangstemme, sier Stenstrøm.

Oddvar Stenstrøm, kjent blant som programleder for debattprogrammet Holmgang, var til stede i bisettelsen tirsdag.

Marit Christensen hadde flere roller i NRK. Mest kjent ble hun som Moskva-korrespondent, den første kvinnen i rollen, opplyste kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen da dødsfallet ble kjent.

Utenrikssjef i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, sier til VG på vei inn til bisettelsen at Christensen vil bli husket.

– Hun formidlet russisk virkelighet på en god måte. Det at hun huskes som Moskva-Marit, betyr også at hun gjorde et godt inntrykk, sier han.

– Hun jobbet i en helt annen medievirkelighet og hadde et utrolig gjennomslag hos vanlige folk, sier han.

NRK-journalistene Knut Magnus Berge og Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

Mikkelsen kom sammen med redaktør Knut Magnus Berge i nyhetsdivisjonen i NRK.

– Hun leverte Moskva-journalistikk av ypperste merke. Hun var flink til å snakke med vanlige russere, sier Berge om Christensen.

– Hun var utrolig språkmektig. God til å snakke russisk, og det hjalp henne veldig i Russland, sier han.