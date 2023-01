TALKSHOW-STJERNE: James Corden, her på Grammy Awards i New York for noen år siden.

James Corden forklarer: Derfor gir han seg i «The Late Late Show»

James Corden (44) sier at det egentlig var en enkel beslutning å ta. Men det måtte en spesiell hendelse til.

Det var i april i fjor at briten meldte sin forestående avgang etter åtte år i CBS-manesjen.

Nå utdyper han overfor talkshow-vert og skuespiller Drew Barrymore (47) – i hennes show – hvorfor han velger å forlate skuta.

Konfrontert av sønnen

– Det er jo ikke lett på noen måte å slutte med noe som er så ... Jeg mener – jeg kommer jo aldri til å jobbe i et bedre miljø enn det jeg gjør nå. Når jeg takker for meg, så er det ikke fordi jeg ikke liker jobben. Jeg elsker den, sier 44-åringen, før han legger til:

– Men sannheten er at det ble en veldig enkel beslutning. Jeg visste alltid at dette var et eventyr som aldri var ment som noen endestasjon.

Likevel var det én spesiell episode tidlig på nyåret i fjor som fikk fart i sakene. Han holdt da på med innspillingen av TV-serien «Mammals» ved siden av, en søndag før jobb havnet han i dialog med eldstesønnen Max på ti år.

– Det var rundt kl. 06 på morgenen, og han satt i trappen og spurte meg: «Skal du jobbe i dag?». Jeg svarte ja, hvorpå han sa: «Jeg trodde det var søndag».

Corden fortsatte med å forklare sønnen at tidsskjemaet hans «ikke gikk opp», og at han måtte bruke ugunstig arbeidstid for å rekke å bli ferdig før han returnerte til «The Late Late Show».

– Han ble lang i ansiktet, og da jeg kom meg i bilen, ringte jeg kona mi, Jules (Julia Carey (46), red. anm..). Jeg sa til henne at jeg hadde innsett en ting – nemlig at vi i beste fall kun har seks somre igjen der Max ønsker å bruke tiden med oss. Og at jeg ikke kunne kaste bort enda en sommer.

EKTEPAR: James Corden og Julia Carey giftet seg i 2012. Her er de på Oscar-gallaen i Los Angeles i 2019.

Trebarnsfaren legger til at det er viktig for ham å gjøre andre jobber og ikke bare talkshow – og at det å kombinere ikke lenger er noe han kan satse på.

– Det handler rett og slett om at jeg ikke kan gjøre det på bekostning av barna og familien vår.

Derfor er han ferdig i «The Late Late Show» etter denne våren.

Det betyr også at han vil bruke mer tid i sitt opprinnelige hjemland.

– Både for meg og familien er det best å slå noen røtter i London.

Ved siden av å lede «The Late Late Show» og de populære bil-karaokene «Carpool Karaoke», har Corden også ledet store prisutdelinger som Tony Awards og Grammy Awards.

Karaokevideoene hans kan skilte med over en milliard visninger på YouTube.

