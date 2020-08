VG-Peil-Logo Dette gjør «Fride på skipet» i dag Da serien kom i 2010 , var det få som trodde den skulle bli en klassiker. Ivar Brandvol Av Publisert 23. august, kl. 12:06 Ti år senere er «Fride på skipet» sett åtte millioner ganger. Ivar Brandvol Av Publisert 23. august, kl. 12:06 Fride Tvedt har ikke sett noe av det. Sveip og se hva hun gjør nå . Ivar Brandvol Av Publisert 23. august, kl. 12:06

Hun ble barnestjerne i «Fride på skipet» – dette gjør hun nå

De første årene ble hun stanset av barn og voksne over alt. Nå forteller Fride Tvedt (19) hvorfor det aldri ble en sesong 2.

Fride Tvedt for cirka 10 år siden, under innspilling i Benin. Foto: Thomas Dubourcq

– Jeg har aldri sett serien. Det er helt sant. Jeg likte ikke å høre min egen stemme på tv og hadde kanskje litt behov for avstand til serien da jeg kom hjem fra Afrika. I fremtiden kommer jeg nok til å se den fordi det blir mer som en dagbok fra en spennende tid. Men akkurat nå har jeg ingen behov for å se den, sier Fride Tvedt (19).

I en av episodene er Fride Tvedt med og lager middag til alle om bord i skipet. Foto: Thomas Dubourcq

Serien er en av de store suksessene på NRK Super. Den handler om familien på fem fra Nesodden som bor på verdens største sykehusskip i Afrika. Barna går på skole om bord og er med de voksne når de behandler pasienter. De er også i land og møter innbyggerne i Benin.

Fride Tvedt og moren Jorid (som er sykepleier om bord). Foto: Thomas Dubourcq

Oppdages av nye barn hvert år

Ifølge NRK er episodene sett over åtte millioner ganger, da er heller ikke alle tall fra de første årene tatt med. Kanalen omtaler serien som en braksuksess:

– Det er imponerende at serien fremdeles ses om igjen og om igjen, selv ti år etter at den ble laget. Den oppdages av nye barn hvert år – bare fra nyttår til nå er hver episode sett nesten 30 000 ganger i NRK Super-TV, sier publiseringssjef Andreas Seierstad.

– «Fride på skipet» er i ferd med å bli en tidløs klassiker, sier han.

Fride Tvedt (19) minnes en fin tid om bord på «Africa Mercy». Årene om bord ble til barnedokumentaren «Fride på skipet». Foto: Ivar Brandvol

Men til tross for stor interesse ble det aldri noe mer enn de 10 episodene. 19-åringen er ærlig på at hun satte en stopper for det.

– Jeg var nok litt lei av alt sammen. Det ble snakket om å lage en sesong 2, men det at jeg var litt lunken bidro nok til at det aldri ble noe av, sier Fride Tvedt.

Hun er i dag 19 år og akkurat ferdig på videregående.

Fride Tvedt (19) legger tv- og teaterkarrieren på hyllen og blir student. Foto: Ivar Brandvol

– Var sjenert

At hun ble litt lei av innspillingen, og var lunken til ny sesong, forklarer hun slik:

– Jeg var et ganske sjenert og introvert barn, så det var en stor overgang å skulle beskrive og fortelle alt jeg foretok meg på tv. Samtidig hadde jeg sikkert godt av det – og bidro sikker til at jeg raskere ble tryggere på meg selv.

Celine (7) fikk behandling for en øyesykdom og har en sentral rolle i en av episodene. Foto: Thomas Dubourcq

– Hva husker du best?

– En av pasientene jeg ble kjent med, var en jente på min alder som het Celine. Hun var plaget av en øyesykdom. Etter at hun ble behandlet på skipet, dro mamma og jeg til landsbyen hennes for å hilse på. Hun eide tre leker og ga seg ikke før jeg tok imot en av dem, en liten sjakkbrikke. Den har jeg fortsatt, den er et kjært minne, sier Fride Tvedt.

Filmteamet fulgte familien Tvedt tett – også når de var i land. Foto: Dag Tvedt

– Hvordan opplevde du å ha filmteamet så tett på?

– De var gjerne på båten tre uker i strekk. Det var intenst når de var der, men mesteparten av tiden var de ikke der. Så det gikk fint. Det var ofte litt stress at de skulle rekke å filme forskjellige situasjoner.

Ble ofte stoppet av fremmede

– Blir du ofte gjenkjent på gaten?

– Da vi kom hjem fra Afrika, skjedde det hele tiden. Den gangen var det så kort tid siden innspilling at jeg fortsatt så veldig lik ut. Det var både spennende og skummelt å hilse på folk jeg ikke kjente, sier Fride Tvedt.

Fra innspillingen i 2009 i det vestafrikanske landet Benin. Foto: Dag Tvedt

– De siste årene har jeg bodd på Nesodden sammen med foreldrene mine, med avbrekk av et år utveksling i USA. Jeg har gått på Kristelig Gymnasium i Oslo og var russ i vår. Jeg var også teatersjef.

– Har du et ønske om å fortsette tv-karrieren?

– Jeg liker å være bak kamera og jeg likte å være teatersjef. Å være foran kamera eller på en scene selv, er jeg ferdig med.

Fride Tvedt (19) vil gjerne reise utenlands på nye eventyr. Foto: Ivar Brandvol

– Hva gjør du videre i høst?

– Jeg flytter til Trondheim for å gå på en liten bibelskole. Jeg har veldig lyst til å dra ut i verden igjen på sikt, gjerne for å jobbe med bistand eller misjonsarbeid.

– Hvorfor tror du serien fenger så mange?

– Jeg tror serien fungerer godt fordi det er litt roligere tempo og fordi jeg var litt sjenert, noe som gjør at mange barn kan identifisere seg med meg. I tillegg tar den opp teamaer og viser hvordan verden kan se ut utenfor Norge.

Ville ikke ha for mye religion

NRK-redaktør Gitte Calmeyer sier til VG at de er imponert over tallene etter 10 år:

– Det er veldig gøy at denne serien fortsetter å leve evigvarende. Det viser seg at «Fride på skipet» har noe tidløst over seg – og det gjør at den vil stå seg også i fremtiden, sier Calmeyer.

TI ÅR ETTER: – Her er søsteren min Linde, broren min Bendik, pappa Dag, mamma Jorid og meg. Foto: PRIVAT

Hun var sentral da serien ble produsert, klippet og innkjøpt til NRK for 10 år siden.

– Vi var opptatt av at serien ikke skulle oppfattes som forkynnende, siden det er et religiøst bakteppe her. Samtidig gir serien et innblikk i hvordan familien lever livet sitt. Vi syntes for eksempel det var helt greit at hver episode avsluttes med at pappaen leser en aftenbønn sammen med Fride, sier Calmeyer.

Hva hadde dere gjort annerledes hvis serien var produsert i 2020?

– Vi hadde helt sikkert hatt mye raskere klipping og høyere tempo. Samtidig kan det godt hende at det er nettopp det rolige tempoet i denne serien som slår så bra an, sier Calmeyer.

Solgt til flere land

Regissør og produsent Thomas Dubourcq sammen med Fride Tvedt i Benin for ti år siden. Foto: Dag Tvedt

Produsent og regissør Thomas Dubourcq, forteller at de fremdeles får mange tilbakemeldinger på serien.

– Det er gøy at barn på egen hånd finner serien på NRK Super-appen og ser den igjen og igjen. Nå er serien akkurat solgt til Australia og New Zealand, i tillegg vil NRK Super ha den i minst syv år til, sier Dubourcq.