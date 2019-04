TV-PROFIL: Nicolay Ramm, her avbildet under et intervju med VG i fjor. Foto: Frode Hansen, VG

Nicolay Ramm har fridd – fikk ja

NRK-programlederen (30) deler gladnyheten på Instagram.

Nicolay Ramm har fridd til samboeren Josephine Leine Granlie. Det melder han selv mandag kveld.

«I liked it so I put a ring on it», skriver han på Instagram under et bilde der han kysser en gledestrålende Granlie på kinnet. Ringen vises på hennes høyre hånd.

– Det føles helt fantastisk, og vi er veldig lykkelige, skriver Ramm i en SMS til VG.

Han forteller at han fridde i USA.

– Begivenheten fant sted i Santa Barbare, en by som betyr mye for min kjære. Heldigvis gjør «Raske briller» det bra om dagen, eller hadde jeg vært personlig konkurs, skriver en spøkefull Ramm, og sikter til den populære, men samtidig omstridte låten «Raske briller».

Nicolay Ramm: – Jeg har jaget etter suksess

Paret har vært sammen i litt over fire år og viste seg første gang sammen i offisiell sammenheng på Gullruten i Bergen i fjor. Da betrodde de to til TV 2 at de ble et par etter å ha møttes på et julebord.

– Det var humoren jeg falt for, sammen med det gode smilet. Han er veldig snill. Jeg har holdt meg litt i skyggen til nå, så det er stas å endelig være med, sa Granlie.

Paret bor i Oslo og har hunden Chili på to år sammen.

Da VG intervjuet Ramm hjemme i parets leilighet i fjor, røpet han at han er spesielt svak for kjærestens matlagingskunster.

– Hun er veldig god på å lage mat og fikser alt mulig til meg, skrøt programlederen, som vant publikumsprisen under Gullruten i fjor.

Ramm har 134.000 følgere på Instagram. Under posten strømmer det på med gratulasjoner.

Ramm er blant annet kjent fra programmet «Jorden rundt på seks steg».

Publisert: 15.04.19 kl. 21:24