HYLLES: Fra tirsdag til fredag denne uken kommer TV-selskapet CBS til å vise fire episoder av «The Young and The Restless» for å hylle Kristoff St. John. Foto: Sonja Flemming/CBS via AP

Lover tårefylt TV-farvel med avdød såpestjerne

«The Young and The Restless»-skuespiller Kristoff St. John døde brått i februar. Denne uken vises fire nye episoder av såpeserien hvor han og hans rollefigur hylles.

– Seerne må forberede seg på en sterk følelsesmessig reise og hvor tårene kommer til å sitte løst, sier manusansvarlig for såpeserien, Josh Griffith til nyhetsbyrået AP.

Fra tirsdag til fredag denne uken kommer TV-selskapet CBS til å vise fire episoder av «The Young and The Restless». Her samles de som spiller familie og venner av Kristoff St. Johns rollefigur Neil Winter for å minne forretningsmannen levde et liv hvor han slet både med kompliserte forhold og kampen mot alkoholisme.

– Kristoff St. John tilførte denne karakteren alt han hadde av varme og menneskelighet. Han var en sterk afroamerikansk karakter, fremgangsrik, mektig og lidenskapelig, sier Josh Griffith.

Venner av «The Young and The Restless»-stjernen fant 52-åringen livløs i hans eget hjem i Los Angeles i begynnelsen av februar. De varslet nødsentralen, men livet sto ikke til å redde. Redningspersonellet som rykket ut, erklærte St. John død på stedet.

Ifølge Rettsmedisinsk institutt i Los Angeles døde St. John av hjertesykdommen hypertrofisk kardiomyopati. Dette er ifølge Norsk Helseinformatikk en sykdom hvor hjertemuskelen er forstørret, noe som kan gjøre det vanskeligere for hjertet å pumpe blod. Rettsmedisinerne rapporterer ifølge CNN at stjernens død skyldtes et ulykkestilfelle, men at alkohol skal ha spilt inn.

Fra 1991 og frem til han døde har St. John fylt rollen som Neil Winters i den populære såpeserien «The Young and The Restless». For innsatsen har han høstet den prestisjetunge Emmy-statuetten for to ganger.

– Vi må bare minne Kristoff på denne måten. Det skylder vi ham og hans ettermæle. Han var så viktig for serien, for TV. Han var altfor ydmyk til å tro at han var en banebryter. I egne øyne var han bare en skuespiller som kom på jobb og fikk gjøre det han elsket, sier Josh Griffith.

