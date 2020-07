CORONA-KRISE: Herborg Kråkevik forteller at hun merker konsekvensene av coronapandemien. Foto: Julie Marie Nagelstad/NRK

Herborg Kråkevik: – Krise uten en mann i fast jobb

Herborg Kråkevik (46) jobber både som artist og julehefte-redaktør, men coronakrisen har truffet hardt. Nå er hun klar som programleder i NRKs «Sommerbilen».

Sammen med Linda Eide er Herborg Kråkevik siste programleder-par ut i årets sommerserie på NRK. Turen går fra Verdens Ende på Tjøme til Kongsvinger.

– Vi skulle hatt forestillinger sammen i Baroniet Rosendal i sommer. Men det ble avlyst og utsatt til neste år. Vi har hatt lyst til å jobbe sammen lenge, men nå ble det heldigvis «Sommerbilen» i stedet. Det gleder vi oss veldig til. Å få lov til å kjøre rundt i fedrelandet er en stor gave, sier Herborg Kråkevik (46) til VG.

Hun synes det er godt å være i gang igjen.

– Det er ingen tvil om at corona-situasjonen har rammet oss i kulturlivet hardt. Vi er de siste som kommer i gang igjen og de økonomiske konsekvensene blir store. Jeg merker det selvfølgelig også og uten en mann i fast jobb, ville det jo vært krise, sier Kråkevik.

SISTE PAR UT: Linda Eide og Herborg Kråkevik siste programleder-par ut i «Sommerbilen minutt for minutt». Foto: Terje Bringedal

Hun har vært bosatt i Danmark i en årrekke nå. Ektemannen Esben Hvam er lagmannsrettsdommer i Viborg. Sammen har de to døtre. Så langt i år har det naturlig nok også vært dansk sommer for Herborg.

– Vi har vært mye i sommerhuset i Skagen som jeg kjøpte allerede i 2001. Det er et viktig sted for meg. Skagen er noe helt spesielt. Historien. Fiskerne. Brøndums hotell og kunstnerkolonien, forteller en entusiastisk Herborg Kråkevik.

For henne var det kjærlighet ved første blikk da hun kom over huset i 2001.

– Jeg var i Skagen sammen med en venninne og vi gikk rundt i byen på leting etter Brøndum hotell. Vi gikk inn den første og beste veien. Og der var huset – og jeg falt pladask. Jeg sa til venninnen min at kan jeg bo i dette huset blir alt bra. Rett etterpå oppdaget jeg at virkelig var til salgs. Det ble starten på en lang prosess, men jeg fikk kjøpt det til slutt, sier Herborg Kråkevik.

HERBORGS SOMMER-PARADIS: Dette huset i Skagen kjøpte Herborg Kråkevik allerede i 2001: – Det er et viktig sted for meg. Skagen er noe helt spesielt. Historien. Fiskerne. Brøndums hotell og kunstnerkolonien, sier hun. Foto: Privat

Tidligere bodde hun og familien i København og da hadde hun også en del oppdrag i den danske hovedstaden.

– Etter at vi bodde noen år i Oslo hadde vi valget mellom Viborg og å flytte tilbake til København. Når vi likevel flyttet til Viborg var det fordi mine svigerforeldre bor der og kunne hjelpe til å passe døtrene våre. For nå jobber jeg stort sett bare i Norge og er vanligvis mye på farten, sier Herborg Kråkevik.

GJESTER PÅ SLOTTET: Herborg Kråkevik og ektemannen Esben Hvam var gjester da kong Harald og dronning Sonja inviterte til gallamiddag for Slovenias president Borut Pahor I 2019. Foto: Terje Pedersen

Men det betyr likevel ikke at hun er i gamlelandet hele tiden. En del av jobbing kan hun også gjøre fra Danmark. Det gjelder ikke minst hennes «baby» – magasinet «Juleroser» som utgis av Samlaget, men hvor Kråkvik er redaktør.

– Jeg redigerer, setter sammen magasinet og bestiller tekster fra andre kunstnere. Jeg får anledning til å sette meg inn forfatterskap jeg ikke kjente fra før av. Det er en drømmejobb for meg. Jeg stortrives og tenker at dette er et viktig kvalitetsprodukt i en tid hvor alt blir så forenklet. En tid hvor man har så lett for å gå bort ifra det som er gjennomarbeidet.

Kråkevik legger da heller ikke skjul på at hun er svært opptatt av å ta vare på det som er det opprinnelige, det som handler om tradisjoner.

– Selv om jeg siden jeg begynte som artist også har jobbet med moderne og nyskrevet materiale, er referansene mine ganske gamle. Samtidig er det slik at når jeg snakker om moderne tid, handler det ofte om 70-tallet. Jeg synes Linda Eide, som jeg er så heldig å få lov til å jobbe sammen med på «Sommerbilen» sier det på en klok måte: I vår tid har vi lett for å tro at det er tidene som forandrer seg og derfor må vi forandre oss. Men sannheten er at det er vi som forandrer tidene.

