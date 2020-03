TV-VETERAN: Antonio Sabato Jr. har spilt i en lang rekke TV-serier. Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

TV-stjerne hevder Trump-støtten kostet ham karrieren

Antonio Sabato Jr. (48) sier han ble svartelistet og måtte selge alt han eide etter at han sto frem som Donald Trump-sympatisør.

– Alle mine representanter droppet meg, alt fra agenter til manager og kommersielle aktører. Jeg måtte bokstavelig talt flytte, finne en ny jobb for å overleve og kunne ta meg av barna mine, sier Sabato til Variety.

Den italienskfødte skuespilleren, kjent fra serier som «General Hospital», «Melrose Place», «Glamour», «C.S.I.», «Bones» og «Castle», var blant de ivrigste Hollywood-stjernene til å støtte Donald Trump i hans kamp for å bli president i 2016. Sabato er overbevist om at det er årsaken til at han nå sliter med å få oppdrag.

– Jeg var den aller første kjendisen som sto frem og snakket om presidenten. Han har hatt min stemme siden dag én. Jeg var den første som sa at Trump kom til å vinne, og jeg har integriteten min i behold, sier Sabato, som før presidentvalget vakte oppsikt med en tale der han fastholdt at Barack Obama er muslim.

JULEGRANTENNING: Antonio Sabato Jr og førstedame Melania Trump tenner treet utenfor Det hvite hus i 2018 – med Donald Trump som tilskuer. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

48-åringen er opprørt og legger ikke skjul på det. Han bruker ord som «forferdelig», «sjokkerende» og uverdig» når han beskriver måten han mener seg behandlet på.

Sabato hevder å ha blitt fortalt ansikt til ansikt fra et distribusjonsselskap at de aldri vil satse på en film med ham på rollelisten, på grunn av forbindelsen til presidenten.

Han forandrer ikke ståsted av den grunn.

– Jeg har fortsatt min overbevisning. Det som ikke knekker deg, gjør deg sterkere, sies det. Så jeg er sterkere enn noensinne, og jeg har ikke måtte lyve om hvem jeg er.

Sabato lar det skinne igjennom at han vet om tidligere kolleger som holder tett om sin Trump-sympati nettopp i frykt for å miste jobber.

MODELLTRIO: Norske Vendela Kirsebom, Antonio Sabato Jr. og Kathy Ireland på en pressekonferanse i New York for 22 år siden. Foto: JEFF CHRISTENSEN

Bildet over er fra 1997, da tidligere undertøysmodell Sabato deltok på en pressekonferanse sammen med den norske supermodellen Vendela Kirsebom (53) og hennes daværende modellkollega Kathy Ireland (56) i anledning en Super Bowl-reklame.

Mens Sabato er ivrig Trump-tilhenger, er Kirsebom det motsatte. Hun har beskrevet presidenten som vulgær, basert på tidligere møter med finansfyrsten.

– Jeg har ingen ting til overs for hans politikk. Jeg håper virkelig ikke han blir president, uttalte hun til VG før valget.

Byttet beite

Sabato forsøkte i 2018 å sikre seg et sete i kongressen i California, uten hell. Han flyttet deretter fra Los Angeles til Florida, hvor han nå jobber i bygningsindustrien.

Motgangen til tross, Sabato, som kan skilte med 30 år som skuespiller, har hatt mindre roller også i tiden etter 2016. på filmnettstedet IMDb står han i tillegg oppført på fire kommende prosjekter.

