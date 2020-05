I FORHANDLINGER: Telia og TV 2 må komme til enighet i løpet av kvelden dersom Get-kunder fremdeles skal ha tilgang til TV 2s kanaler. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Forhandlingene mellom Telia og TV 2: – Enorm avstand

Telia-eide Get og TV 2 har innen midnatt på seg til å bli enige om en ny avtale. Dersom det ikke skjer, vil nesten en halv million nordmenn miste TV 2s kanaler. Avstanden mellom partene omtales som «enorm».

– Det er lite tid igjen, enorm avstand, og det ser vanskelig ut, sier Sarah Willand, kommunikasjonsdirektør i TV 2 til VG om de pågående forhandlingene.

Ifølge TV 2 ligger prisforslaget de har kommet med på samme nivå som de andre distributørene de har avtale med.

– Telia kommer til bordet og forventer å betale mindre penger for mer innhold. Det Telia gjør er det samme som at en arbeidsgiver skulle kommet til et lønnsoppgjør og bedt alle om å gå ned i lønn. Det tror jeg alle forstår at vi ikke kan akseptere. Vi krever likelønn, sier Willand.

Mener TV 2 krever mer penger for mindre innhold

– Det er omvendt, svarer kommunikasjonsdirektør i Telia, Henning Lunde i en SMS til VG.

– Vi har allerede gitt TV2 en kraftig prisøkning i år, men nå krever de veldig, veldig mye mer på toppen av dette for stadig mindre innhold. Det blir som om man etter å ha fått en kraftig lønnsøkning rett etterpå ber om en mye større lønnsøkning på toppen, sier Lunde.

Han sier at Telia ikke har fått dokumentasjon på prisnivået til andre distributører.

Med andre ord: Partene ser ikke per nå ut til å være nær noen avtale.

PRØVER Å BLI ENIGE: Telia, som eier Get, mener at TV 2s prisforslag er langt høyre enn de kan godta. Foto: Terje Bendiksby

Ønsker enighet

Både Telia og TV 2 sier at likevel at de fortsatt jobber for å komme frem til en enighet.

– Status nå er at vi sendte over et nytt tilbud til TV2 i går ettermiddag. Våre forhandlingsfolk har sittet på kontoret i hele dag med åpen dør, og de er klare for å diskutere videre med TV2 når som helst, sier Lunde.

TV 2 mener derimot at Telia ikke virker interessert i tilbudene de har kommet med.

– Vi har hatt mye dialog den siste tiden og har prøvd å komme frem til enighet. Men uansett hva vi kommer med virker det som Telia lite interessert i å komme til enighet, svarer Willand.

Mener at de ikke kan gi bort innhold

– Det er veldig synd at det skal gå utover en uskyldig tredjepart. Men vi kan ikke gi bort innholdet vårt, det tror vi også at Get-kundene har forståelse for. Journalistikk koster. Norske programmer og fotballrettigheter koster, og i en tid hvor mediene er under stort press i den ekstraordinære corona-situasjonen, mener vi at Telia utnytter situasjonen på en opportunistisk måte, sier Willand.

I mars mistet Get-kundene tilgang til 14 TV-kanaler fra Discovery, deriblant TVNorge og Eurosport, etter at forhandlingene mellom Telia og Discovery ble brutt.

