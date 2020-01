LIKT: TV-serien «Hjem til jul» ble en suksess blant norske seere i 2019. Foto: NETFLIX

Netflix bekrefter: Blir ny sesong «Hjem til jul»

Netflix vil ha mer «Hjem til jul» etter at serien ble mest sett av norske seere i 2019. Ida Elise Broch (33) og Gabrielle Leithaug (35) er med videre.

Netflix går ikke ut med strømmetall, men har oppgitt at serien regissert av Per-Olav Sørensen er den mest sette på strømmetjenesten i fjor, både totalt og blant TV-serier, av deres norske kunder. Og nå bekrefter selskapet at det blir en ny sesong.

– Det vi kan si er at det er den mest sette Netflix-serien i Norge noen gang, sier Sørensen til VG.

– Jeg har jobbet med TV i 30 år, men har aldri jobbet på en produksjon som har hatt så mye seere. Selvsagt på grunn av distribusjonskraften, men jeg har aldri sett så mye respons som vi fikk internasjonalt, sier produsent Trond Kvernstrøm i The Oslo Company.

«Hjem til jul» handler om den single sykepleieren Johanne som etter å ha løyet på seg kjæreste overfor familien dater seg gjennom desember for å finne en mann å ta med hjem til jul.

– Responsen har vært enorm. Det har tatt helt av med meldinger fra folk over hele verden. Det rareste er hva som står i disse meldingene av og til. Jeg lo meg i hjel av en fyr som hadde satt hodet sitt på en strekmann-tegning hvor han sto i en døråpning, og mente det skulle være ham som sto i døren, forteller Broch.

Uten å røpe plottet, kan vi fortelle at det i siste scene åpnes en dør – uten at seerne får se hvem som står der.

Trusler

Sørensen forteller at serien har engasjert såpass at han og manusforfatterne er forsøkt truet til å oppgi hvem som «sto i døren» i sluttscenen av første sesong.

MOTSPILLERE: Ida Elise Broch og Gabrielle Leithaug på lanseringen av første sesong «Hjem til jul». Foto: Mattis Sandblad, VG

– Det var ei som sa hun skulle komme hjem til meg og ringe på døren helt til jeg sa hvem det var, sier manusforfatter Julie Skaufel.

– Jeg synes vi skal være helt ærlige og si at selv vi ikke vet hvem som står i døren, hevder Sørensen.

– For da vi skrev runde én var det en del snakk om at hun skulle åpne døren og hvem som skulle være der, men det var ikke noen enstemmig manusgruppe. Men vi vet at vi nå må svare på det!

Neste runde skal hete «Hjem til jul 2», og vil være en fortelling mot julaften 2020. Artist Gabrielle Leithaug hadde sin skuespillerdebut som Johannes samboer og største datingpådriver, Jørgunn, og ser ut til å være med videre i andre runde:

– Vi vet at livet til Johanne skal fortsette. Hun skifter ikke jobb. Hun har samme familie, hun har samme samboer. Men så … får vi se. Vi må jo påføre Johanne utfordringer, sier regissøren og smiler før han fortsetter:

– Jeg gleder meg allerede nå til en to-tre scener som jeg vet er veldig flaue.

– Ha ha. vi har hatt et møte hvor jeg fikk høre litt om hva som venter, og jeg lo godt allerede da. Jeg tror det kan bli helt sinnssykt moro, sier Borch som spiller Johanne.

Verre i virkeligheten

I første sesong måtte hun blant annet gjennom en maratoncollage av intense sexscener med motspiller Felix Sandman (21). Hun fortalte til VG at hun først syntes det var flaut, men at det ble en av de morsomste dagene på settet.

– En del av de scenene er basert på virkelige hendelser, og enkelte av dem er justert ned fordi de er så ko-ko i virkeligheten at man aldri ville trodd på dem. Vi tar fra egne liv og venner og bekjente. Jeg har også en singel sykepleiervenninne som har bistått mye med ting som kan dukke opp, sier Skaufel.

– Folk åpner seg også på produksjonsmøter og deler sine egne opplevelser, påpeker Sørensen.

AKROBATIKK: Ida Elise Broch og Felix Sandman i «Hjem til jul». Foto: Netflix

– Vi har jo informanter ute i singelfesten, og vi har vært single selv. Jeg har bakt kaker, jeg, til folk som ikke vil ha kake, innrømmer manusforfatter Miriam Larsen.

Manusforfatterne og Sørensen har jobbet med et forprosjekt til oppfølgeren siden november der de så på mulige veier å ta videre, og var derfor klare da Netflix ga grønt lys.

I mars starter innspillingen i Røros, og i mai fortsetter de i studio. Premiere blir opp mot jul 2020.

