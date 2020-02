SLUTT: Gift eller ikke – Pamela Anderson og Jon Peters er i hvert fall ikke kjærester lenger. Foto: AP

Medier: Pamela Andersons ekteskap ugyldig

12 dager etter vielsen var det allerede slutt mellom Pamela Anderson (52) og Jon Peters (74). Nå hevdes det at de ikke var lovlig gift uansett.

Nyheten om at «Baywatch»-dronningen hadde giftet seg med den 22 år eldre filmprodusenten. Han var tidligere kjæreste med norske Vendela Kirsebom (53).

Men ikke før ble ekteskapet kunngjort – det femte i rekken for dem begge – før bruddet var et faktum. Pamela Anderson meldte i helgen at hun og Peters nå tar pause fra hverandre for «å reevaluere hva de ønsker i livet og fra hverandre».

Nå skriver det velrenommerte bladet bladet Hollywood Reporter at ekteskapet, som ble inngått i en hemmelig seremoni i Malibu, ikke er gyldig. Kilder nær TV-stjernen hevder at brudeparet ikke hadde signert de nødvendige papirene før vielsen.

Også Los Angeles Times skriver at Anderson og Peters ikke er lovformelig gift på papiret. Selv har ikke partene kommentert den biten.

Anderson, som postet romantiske bilder av seg og Peters på Instastory etter vielsen, har de siste dagene kun postet glamorøse bilder av seg selv på Instagram med tilhørende kryptiske tekster om livet og kjærligheten.

Anderson og Peters møttes første gang på åttitallet. I en periode hadde de også et forhold.

Det er lenge siden Anderson var aktuell som skuespiller. De siste årene har hun tjent til livets opphold ved først og fremst ved å stille opp i ulike reklamekampanjer og takke ja til realityshow, PR-stunt og motevisninger.

I fjor vår gikk hun imidlertid ut og tok sterkt avstand fra reality-TV, som hun beskriver som «en epidemi av vederstyggelighet».

