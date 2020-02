RESULTATET: Jenny Skavlan iført «morkaketoppen». Foto: NRK

Jenny Skavlan laget topp med proteiner fra egen morkake

Jenny Skavlan (33) puttet morkaken i kofferten og satte seg på flyet til Portugal.

Programlederen tar klesproduksjon til nye høyder i NRK-serien «Avkledd». Den lyseblå toppen på bildet er nemlig produsert med bidrag fra Skavlans egen morkake etter fødsel nummer to i fjor vår.

I dokumentarserien som går på lufta mandag, undersøker TV-kjendisen hvordan trender oppstår, og hva klær har å si i samfunnet. For en gjenbruksentusiast som Skavlan, er selvsagt bærekraft også tema.

– Jeg var sprenggravid da vi i redaksjonen drøftet ideene. Planen var jo å ta opp tematikk rundt fremtidens tekstilindustri. At avfall, som appelsinskall og kaffegrut, omformes til stoffer, er en økende trend. Plutselig begynte noen å titte på min store mage. Var det mulig å gjøre noe av den? forteller Skavlan til VG.

Selv om redaksjonen tenkte at de hadde dratt drodlingen i lengste laget, slapp de ikke tanken.

– Vi snakker om biologisk avfall, i form av en næringsrik dings. Det kastes tusenvis med morkaker hvert sekund.

Skavlan bestemte at dersom fødselen gikk bra, og hun husket på det og orket, så ville hun ta vare på sin.

– Men det måtte ikke være noe press eller en plikt. Kringkastingssjefen beordret meg ikke akkurat til å beholde morkaken, ler hun.

Men den nybakte tobarnsmoren fikset biffen og sendte et bilde av seg og bøtten med morkaken til redaksjonen. Prosjektet var et faktum. Morkaken fikk plass i Skavlans egen fryser, mellom nakkekoteletter og dim sum. Der fikk den ligge i noen måneder – før hun satte kursen mot et forskningslaboratorium i Portugal.

– Hvordan frakter man en morkake?

– Det kom en fyr hjem til meg med tørris for å pakke den på riktig vis. Det var ganske omfattende, faktisk. Jeg måtte fylle ut masse papirer, og han måtte følge meg gjennom tollen, forklarer programlederen.

I Portugal begynte researchen med å finne ut om de kunne lage fiber og tråd av morkaken.

– Og det kunne vært mulig, men da måtte vi brukt mange tusen morkaker. I stedet klarte de å hente ut protein på et nanonivå, forteller Skavlan, og opplyser at den lyseblå toppen hun bærer på bildet har fått bundet sammen fargen nettopp ved hjelp av morkakeproteinet.

Skavlan hadde trodd at et plagg med ingredienser fra morkake, ville få rød eller brun farge.

– Det tenkte jeg kanskje ville blitt litt voldsomt. Men etter at de hadde hentet ut proteinet, kunne de tilføre den fargen man ønsket.

LABORATORIET: Jenny Skavlan i Portugal. Foto: NRK

For å gjøre stoffet ekstra spennende, sørget laboratoriet også for å legge på en varmeeffekt, som gjør at stoffet skifter farge.

– De hvite områdene på toppen kommer og går etter temperatursvingningene, forklarer hun.

– Du er kjent for å bytte ut nytt og gammelt i skjønn forening, men denne morkaketoppen blir det vel vanskelig å kvitte seg med?

– Jeg kommer ikke til å legge den ut på Tise, nei. Man hører ofte folk si om klær at «dette er ikke helt meg». Men dette plagget er meg. Det er det plagget jeg har som er aller mest meg, flirer hun.

– Men ja, det er litt absurd, innrømmer hun.

SØM: Jenny Skavlan lager topp av stoffet etter hjemkomsten. Foto: NRK

Skavlan har vært programleder for blant annet Spellemannprisen, Melodi Grand Prix, «Fangene på fortet», «Masterchef» og «Fritt fall». Den siste tiden har hun vært på kontrakt med NRK, hvor hun også lader opp til sesong nummer to med «Symesterskapet». Der er hun dommer.

Det var imidlertid som skuespiller hun startet karrieren, som åtteåring i «Jakten på nyresteinen». Siden har Skavlan figurert i filmer som «Fatso», «Død snø», «Tomme tønner» og «Børning».

– Jeg er en terningkast 3-skuespiller. Det er en selvinnsikt jeg har fått med årene. Jeg begynte med film og trodde jeg skulle jobbe med det. Og så begynte jeg med TV, forklarte hun da hun i fjor var gjest i «En kveld hos Kloppen».

STOLT: Jenny Skavlan viser frem resultatet til ektemannen Thomas «Fingern» Gullestad». Foto: NRK

Publisert: 23.02.20 kl. 18:27

