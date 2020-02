JOBBER HARDT FORVIRRENDE FILM: Anna Hathaway i «The Last Thing He Wanted». Foto: Laura T. Magruder / Netflix

TV-filmanmeldelse «The Last Thing He Wanted»: Hvem? Hvorfor? Hvor? Hva? Hæ?

Forbered deg på å bli forvirret.

DRAMA/THRILLER

«The Last Thing He Wanted»

Amerikansk TV-film, premiere på Netflix i dag

Regi: Dee Rees

Med: Anna Hathaway, Ben Affleck, Rosie Perez, Willem Dafoe, Toby Jones

Vi har alle vært der. Man sitter i kinosalen, eller foran TV-en hjemme, og føler seg håpløst langt ute på jordet. Hva skjer egentlig i denne filmen? Hvem er han? Hvem var hun der igjen? Er han snill eller slem? Hvor er vi nå, rent geografisk? Hvor er vi i fortellingen? Hjelp!

Det er som regel to muligheter. Den første er at man selv er forbigående eller permanent tykk i hue. Den andre – og mest vanlige, tross alt – er at filmskaperne ikke har evnet å gjøre jobben sin: Å fortelle en historie på en måte det er mulig å henge med i.

«EVENTYR» I MELLOM-AMERIKA: Anna Hathaway i «The Last Thing He Wanted». Foto: Laura T. Magruder / Netflix

Det er dette siste som er tilfellet med Netflix-filmen «The Last Thing He Wanted», basert på den briljante journalisten Joan Didions korte roman fra 1996.

Det er ikke lett å skrive et synopsis av et narrativ man er usikker på hvordan artet seg. Men «The Last Thing He Wanted» utspiller seg i alle fall i valgåret 1984, og handler – i det minste innledningsvis – om Elena McMahon, en journalist som dekker de amerikanske myndighetenes utenrikspolitiske «eventyr» i Mellom-Amerika i denne epoken.

Vi snakker om den såkalte «Iran-Contras skandalen» – en fin suppe av våpensalg, kontrarevolusjonære terrorister, narkotikasmugling og gisler. (Du kan lese om den annetsteds, om du ønsker, du kommer ikke til å lære noe av denne filmen). Den stolte journalisten McMahon (Hathaway) er på ferten av noe stort da avisen hennes legger ned kontoret i regionen, og sender vår heltinne ut for å dekke gjenvalgs-valgkampanjen til Ronald Reagan i stedet.

STIV IKKE-KJEMI: Anna Hathaway og Ben Affleck i «The Last Thing He Wanted». Foto: Laura T. Magruder / Netflix

McMahon er selvfølgelig lite fornøyd med dette. Men hun blir raskt viklet inn i Mellom-Amerika igjen, i form av et forsøk på å hjelpe sin dødende far (Dafoe). Han driver med «forretninger» der nede, og er en kontroversiell herre. McMahon står i fare for å bli seriøst kompromittert.

Vi reiser fra land til land (Honduras, Costa Rica, Nicaragua), og blir introdusert for mennesker vi ikke forstår hvem er, og navn vi glemmer i forvirringen. «The Last Thing He Wanted» er full av informasjon som ikke setter seg, og detaljer som ikke leder noe sted: McMahon har overlevd brystkreft. Hun har en datter på kostskole som hun sjelden ser. Moren hennes er død. Ingenting av dette bidrar til å kaste tiltrengt lys på det sentrale plottet.

SKUESPILL I SØVNE: Willem Dafoe i «The Last Thing He Wanted». Foto: Laura T. Magruder / Netflix

Anne Hathaway har, som så ofte før, den overivrige auraen til den mest entusiastiske eleven på dramalinjen. Som om hun «kompenserer» for at hun er så innmari vakker med å prøve for hardt.

Det er vondt å se henne slite og kave i kaoset, der den garderobeansvarlige har kledd henne opp i posete bukser, store gensere og sjal for å dekke over Hollywood-stjerneglansen, og innprente oss at vi har med en hardtarbeidende, helt uglamorøs journalist å gjøre.

Ben Affleck er stiv. Som en stokk. Rent så man begynner å bekymre seg for fyren. Dafoe gjør ting han kan gjøre i søvne.

Slutten? Vel. Ingen fare for «spoilere» her. For jeg forsto ikke hva det var jeg så, og vet følgelig ikke hva jeg skal si.

Publisert: 22.02.20 kl. 08:08

