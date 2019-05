SAMBOERE: Programleder Leo Ajkic og Chiku Msombeli på den røde løperen på Gullruten lørdag kveld. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Leo Ajkic om kjæresten: – Søt, snill og en energibombe

Leo Ajkic (35) hadde med seg kjæresten på Gullruten, og kunne røpe at de hadde blitt samboere.

Ajkic kom sent til festen – faktisk så sent at de fleste journalistene hadde tatt turen inn i presserommet før sendingen.

Men sammen med kjæresten Chiku Msombeli stilte Ajkic opp for fotografene på den røde løperen.

På tekstmelding forteller Ajkic at de to har vært sammen i litt over ett år, og bekrefter at de to nå er blitt samboere.

Han beskriver henne slik overfor VG:

– Søt, snill og en energibombe.

– Jeg er litt mer på hjemmefronten, jeg er veldig privat av meg, sier hun til Nettavisen om hvorfor hun sjelden har blitt sett med Ajkic på den røde løperen.

Hun kaller Ajkic for «hele pakka», og sier til avisen hun falt for sjarmen.

Ajkic på sin side sier at de to drømmer om barn.

– Det er et mål en gang i fremtiden, sier han til Nettavisen.

Leo Ajkic var med på Gullruten som en av profilene som var med i «Jorden rundt på seks steg», en serie som vant prisen for Beste reality.

Her kan du se alle vinnerne Beste underholdningsprogram: «Truls à la Hellstrøm», TV 2 Beste konkurransedrevne reality: ​«71 grader nord – Norges tøffeste kjendis», Discovery Beste reality: «Jorden rundt på seks steg», NRK Beste dokusåpe: ​«113», NRK Beste dramaserie: «Lykkeland», NRK Beste humorprogram: «Parterapi», NRK Beste barne- eller ungdomsprogram: «ZombieLars», NRK Årets TV-øyeblikk: Lysbryteren – «Charterfeber», TV3 Beste livsstilsprogram: «Folkeopplysningen», NRK Beste nyhets-, sports eller aktualitetsprogram: «Else om: selvmord», Discovery Beste dokumentar: «Når knoklene blir til gelé», VGTV Beste dokumentarserie: «Overleverne – Jenta fra Utøya», NRK Beste skuespiller: ​Anne Regine Ellingsæter, «Lykkeland», NRK Beste programleder: Else Kåss Furuseth, «Else om: Selvmord», Discovery Beste deltager: Melina Johnsen, «Ex on the Beach», Discovery Årets nyskapning: «Kongen av Gulset», NRK Hedersprisen: Dagsrevyen, NRK Publikumsprisen: ​Vegard Harm og Morten Hegseth, VGTV Vis mer vg-expand-down

