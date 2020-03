TV-AKTUELL: Joseph Maldonado-Passage, eller Joe Exotic, som han også kalles. Foto: NETFLIX

Politiet ber TV-seerne om tips etter «Tiger King»

Netflix-snakkisen «Tiger King» har ført til fornyet interesse fra politiet når det gjelder forsvinningen til Carole Baskins ektemann.

Oppdatert nå nettopp

I «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (Drap, kaos og galskap)» møter TV-seerne den tidligere tigeroppdretteren Joseph Maldonado-Passage (57), kjent som Joe Exotic.

Oppdatert? Svensk serie tas av plakaten etter ti år

Dokumentarserien tar for temming og oppdrett av store kattedyr i Joe Exotics dyrepark, og dokumenterer mildt sagt rabalder og stridigheter i kulissene.

Sentral i dokumentarserien er også Joe Exotics erkerival Carole Baskin (58), dyrevernsforkjemper og kvinnen bak organisasjonen Big Cat Rescue. Joe Exotic soner en 22 år lang fengselsstraff dømt for å ha forsøkt å hyre en leiemorder til å drepe Baskin.

OGSÅ PÅ TV: Carole Baskin er sentral i den nye strømmesuksessen. Foto: NETFLIX

Baskin har nemlig gått i bresjen for å beskylde Joe Exotics drift og dyrepark for å være skadelig for dyrene. Hun er en ivrig forkjemper for å innføre forbud mot privat oppdrett av eksotiske dyr.

Lest denne? Føler seg frosset ut av norsk Netflix-film

Men krangelen om dyrene er ikke det eneste som fenger seernes interesse. Det knytter seg også stor nysgjerrighet til den 23 år gamle forsvinningssaken til Baskins ektemann, Jack «Don» Lewis.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Etter at minidokumentaren så dagens lys, spekulerer seerne i om Baskin kan ha vært involvert i forsvinningen. Mangemillionæren ville vært 81 år i dag om han var i live. Det regnes som lite sannsynlig.

Ingen har sett Lewis siden 8. august 1997. Exotic Joe gir i serien sterkt uttrykk for mistanke om at Baskin kan ha tatt livet av ektemannen.

Nå har sheriffen i Hillsborough County også begynt å snuse i saken. Mandag postet han følgende melding på Twitter:

«Siden Netflix og Covid-19-karantenen har gjort «Tiger King» til en magnet, så er det en passende anledning for meg å be om nye ledetråder.»

«Bare DU kan hjelpe oss med å løse den uløste forsvinningen til Jack «Don» Lewis», står det trykt på bildet.

(Artikkelen fortsetter under posten)

les også Rihanna avslører fire år gammel dekkhistorie

Sheriffen har også lagt ved et bilde av den forsvunne mannen.

Baskin er opprørt

Dokumentarskaperne bak Netflix-serien har brukt fem år på å filme. Baskin, som var ivrig etter å bidra da hun fikk presentert planene, har imidlertid reagert på måten hun blir fremstilt på i det endelige resultatet.

«Jeg har ikke ord for å uttrykke hvor skuffet jeg er», sier hun i en uttalelse ifølge E! News, og sikter til at serien ikke oppfyller hennes ønske om å rette oppmerksomheten mot dyrenes velferd.

«I stedet fokuserer den på å være så slibrig og spekulativ som mulig for å lokke seere», sier hun.

Baskin reagerer kraftig på at ektemannens mystiske forsvinning er viet så stor plass i miniserien og beskriver spekulasjonene om hennes rolle i befatning, som løgnhistorier.

Publisert: 31.03.20 kl. 13:44 Oppdatert: 31.03.20 kl. 14:16

Les også

Mer om TV-serier Netflix Dokumentarfilm Twitter Dyr

Fra andre aviser