TV-FJES: Susanne Jørstad Wergeland, her under Fotballfesten 2018. Foto: TV Norge

Susanne Jørstad Wergeland er gravid

Eurosport-programlederen (34) venter barn nummer to med ektemannen Atle Jørstad Wergeland (34).

Wergeland er 15 uker på vei.

– Formen er grei, forteller hun til VG

– Jeg har vært mye trøtt og sliten og hatt en tendens til å sovne når jeg legger datteren min i 20-tida. Men på jobb går det veldig fint. Der er det fartsfylt og spennende, og kroppen er som regel full av adrenalin, så på jobb merker jeg ingenting til graviditeten.

Sammen med Atle Jørstad Wergeland, som er avdelingsleder for Rampelys-redaksjonen i VG, har Susanne tidligere innviet omverdenen i hvordan de sjonglerer travle arbeidshverdager med barn. Paret har fra før datteren Eli, som ble født på Halloween – 31. oktober – i 2017.

– Vi er veldig glade for at Eli får et søsken, sier Discovery-profilen.

FAMILIE: Susanne Jørstad Wergeland med ektemannen Atle Jørstad Wergeland og deres da nyfødte datter på nyåret i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Susanne har ikke ennå rukket å tenke veldig mye over hva det innebærer å bli tobarnsforeldre.

– Det skjedde, og vi ønsket det, men nå venter sikkert et kaos i noen år, som vi bare får ta dag for dag.

Ennå vet de ikke kjønnet på barnet i magen.

– Men vi gleder oss til å få vite det på 18-ukerskontrollen, forklarer hun.

Paret giftet seg for fire år siden. Susanne hadde selv tegnet brudekjolen.

Trønderkvinnen jobbet tidligere i sporten i TV 2, men byttet kanal til Discovery Networks i 2015. Der jobber hun med Eliteserien og landslaget i fotball.

Publisert: 25.09.19 kl. 11:34







