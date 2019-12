FORNØYD: Jula kan gjerne vare lenger for julekalender-skuespiller Emilie Skolmen. Foto: Frode Hansen, VG

«Blodfjell»-Skolmen: Sjekket opp kjæresten med breakdance

Emilie Skolmen er nabo med sin egen mor - og sjekket opp samboeren med en «baby freeze».

Nå nettopp

Du ser henne på skjermen som én av de heller usympatiske Juul-tvillingene i julekalenderen «Jul i Blodfjell II» på TVNorge. I virkeligheten elsker Emilie julen. Sånn på ekte.

Det er julemusikk på radioen da VG kommer inn i Skolmens leilighet i en bygård på Grünerløkka i Oslo. For å komme inn dit har vi bladd oss gjennom alfabetet på ringeklokken, og observert hele tre blad Skolmen: Emilie, moren Tine og onkelen Christian.

les også Emilie Skolmen om bestefar: – Overveldende hvor mye han betydde

Hun ler litt når vi påpeker slektstreffet.

– Det er ikke til å komme unna at jeg bor vegg i vegg med mamma - på godt og vondt, men mest godt. Det er vel verre for kjæresten min som har svigermoren sin vegg i vegg, og vi er jo mye sammen. Jeg synes det er veldig koselig. Jeg er hjemmekjær, sier skuespilleren.

– Da er det kanskje viktig å være god på grensesetting?

– Det synes jeg vi ble ganske tidlig. Det er ikke noe poeng å løpe ned døra til hverandre. Man må ha litt privatliv, og vi måtte ha noen runder på det. Det har vel sklidd litt ut, men det er viktig.

TVILLINGER: Marius og Mariken Juul spilles av tremenningene Jakob Schøyen og Emilie Skolmen i «Jul i Blodfjell II». Foto: Tarjei Krogh/TVNorge

– Hvordan ser kjæresten din på det?

– Jeg glemmer jo noen ganger at det ikke er moren hans også, men svigermoren, og det er to forskjellige ting. Det var noe jeg var stresset på i starten: Å finne en balanse som funket for alle. Det var litt vanskelig, men nå har vi funnet en god greie på det. Om jeg sitter der inne og ser på TV, kan han fortsatt sitte her. Han må ikke være med inn. Men han synes det er hyggelig han også - sier han i hvert fall, skyter hun inn og ler.

les også Kevin Vågenes snakker ut om spiseforstyrrelsene på TV

Kjæresten er samboer Henrik Aspeflaten (28).

– Hvordan møttes dere?

– Vi var lettere animerte begge to. Jeg tok en «baby freeeze». Vet dere hva det er?

Det vet vi på ingen måte. Undertegnede gjetter på en avlang saftis.

HJEMMEKJÆR: Emilie Skolmen i leiligheten på Grünerløkka, der hun bor vegg-i-vegg med moren Tine Skolmen. Foto: Frode Hansen, VG

– Det er en breakdance-move. Det er det eneste jeg husker fra den kvelden, at jeg breaka og tok baby freeze.

Emilie demonstrerer: Hun legger seg ned på stuegulvet og skyter beina i været mens hun balanserer på armene.

– Det var det han også husket, så det må jo ha vært det han falt for. Det tok en liten stund fra baby freezen til vi ble sammen, men det var visst riktig move likevel. Det er en tidløs klassiker, fastslår hun smilende.

les også Atle Antonsen gjør programledercomeback

Nå bor hun altså i egen leilighet, men for to år siden fant Skolmen ut at hun ville flytte i kollektiv.

– Jeg er veldig fornøyd der jeg er nå. Men jeg hadde veldig behov for å ha bodd i kollektiv, for det hadde jeg ikke gjort. Så jeg flyttet inn i et og syntes det var helt topp. Jeg har fortsatt et veldig romantisk forhold til det å bo i kollektiv, men det er sikkert fordi det bare var et halvt år og jeg fikk den beste siden. Samtidig hadde jeg sett kollektiv på film og så for meg at vi skulle sitte og «jamme» hver kveld og være en sånn «Friends»-gjeng. Det ble vel ikke helt sånn. Men nå har jeg gjort det, og er ferdig med det!

les også TV-anmeldelse «Jul i Blodfjell»: Svart senker natten seg

Julen, derimot, er hun ikke ferdig med. Den har såvidt begynt.

– Jeg lever litt for julen. Det kan bli litt slitsomt for dem rundt, medgir hun.

Det var også én av grunnene til at hun ville ha rollen i «Jul i Blodfjell II».

– For det første har jeg sett sesong 1 og syntes det var veldig imponerende og gøy. Og så har jeg alltid hatt en drøm om å få være med i en julekalender. Jeg syntes det var stas!

PÅ JOBB: Skolmen som Mariken Juul i «Jul i Blodfjell II». Foto: Tarjei Krogh/TVNorge

– Blir du ikke ekstra lei av av julen når du jobber med det selv?

– Nei! Aldri. Juleradioen var jo på da dere kom inn her. Og vi begynte med innspilling for lenge siden, så jula varer hele året - nesten.

– Har du noen dato du venter med å starte julen til?

– Jeg har hatt det, men i fjor skjønte jeg at jeg har hatt det bare fordi alle andre irriterer seg over at julen starter tidlig. Så jeg har funnet ut at jeg ikke har noen regler på det. Jeg begynner når jeg har lyst selv!

Publisert: 12.12.19 kl. 19:58

Mer om