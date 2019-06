SIGNATURROLLE: Emilia Clarke har spilt rillen som Daenerys Targaryen (t.v.) i ti år. Bildet til høyre er fra New York-premieren på siste sesong. Foto: HBO og Evan Agostini/Invision/AP

Emilia Clarke etter «Game of Thrones»: – Daenerys reddet livet mitt

TV-stjernen Emilia Clarke (32) savner dragene sine.

Skuespilleren forteller til Variety at det begynner å synke inn at tiden som dragedronningen Daenerys Targaryen i «Game of Thrones» er over for godt. Etter ti år og åtte sesonger rullet siste episode av suksesserien over skjermen i slutten av forrige måned.

– Det har nesten gått et helt år siden vi avsluttet innspillingen, og det har tatt meg lang tid å akseptere at det er slutt. «Where are my dragons (Hvor er dragene mine)»? Den berømte setningen. Hvor i helvete er de? Det har vært svært følelsesladet, forteller den britiske stjernen.

Clarke var bare 22 år da hun dukket opp som Daenerys, en av seriens desiderte favorittkarakterer. Men det var ikke en selvfølge at hun skulle fullføre alle åtte sesongene. 32-åringen fortalte tidligere i år om hvor nær hun skal ha vært døden for noen år siden.

Etter at Clarke kollapset på trening i 2011, oppdaget legene en aneurisme i hjernen hennes. Samme år måtte hun gjennom en omfattende operasjon i hodet – og enda en i 2013. Store smerter og problemer med tale og hukommelse var nær ved å ta knekken på 32-åringen. Clarke skrev i mars i år et langt avisinnlegg, der hun forklarte at hun i sine mørkeste stunder ikke ønsket å leve lenger.

– Daenerys reddet livet mitt. Bokstavelig talt, forteller Clarke i det ferske bladintervjuet.

– Det å kunne gå i hennes sko, gjorde at jeg ga alt i hver sesong. For meg var det virkelig et spørsmål om liv og død. Jeg følte meg så mektig i rollen som Daenerys at det reddet meg. Jeg så bare henne, forteller skuespilleren, også kjent fra 2016-filmen «Et helt halvt år».

Clarke angrer på at hun ikke sikret seg et klenodium etter den dramatiske finalen av «Game of Thrones».

– Jeg tok ikke med meg noen ting, og det plager meg skikkelig. Mine stinkende sokker, jeg trenger dem. Jeg synes jeg har gjort meg fortjent til dem, sier hun.

En annen som skal ha tungt for å takle overgangen fra «Game of Thrones»tiden tilbake til «normalen», er Kit Harington (32), kjent fra rollen som Jon Snow. Han sjekket nylig inn på en klinikk i USA – angivelig for å få hjelp med stress, utmattelse og alkoholmisbruk.

Det skal ha kostet 750 millioner kroner å spille inn hele siste sesong, noe som tilsvarer 125 millioner kroner per episode. Hollywood Reporter har anslått at HBO-serien totalt har en samlet verdi på 8,6 milliarder kroner. Serien rundet av med seerrekord på finalen.

