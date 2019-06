TV-YNDLING: Jennifer Aniston, her på InStyle Awards i Los Angeles i fjor høst. Foto: O'Connor / AFF

Jo da, Jennifer Aniston drømmer om mer «Friends»

Jennifer Aniston (50) gjør mer enn gjerne comeback i rollen som Rachel.

Den amerikanske film- og TV-dronningen har denne uken gjestet talkshowet til Ellen DeGeneres (61). Der ble det klart at Aniston slett ikke ser bort fra en gjenforening med den populære TV-gjengen i «Friends (Venner for livet)».

– Hvorfor ikke? Jeg hadde gjort det, sa hun.

Ifølge Aniston er også kollegene, Courteney Cox (54), Lisa Kudrow (55), Matt LeBlanc (51), Matthew Perry (49) og David Schwimmer (52), villig til å gjøre reprise.

– Jentene hadde vært med. Og gutta, det er jeg sikker på, bedyret skuespilleren under TV-innspillingen.

– Hør her, alt kan skje, la hun til.

«The Ellen Show» har nemlig presentert et lite klipp fra sendingen, som sendes i sin helhet onsdag kveld på NBC.

Anistons nye uttalelser står i kontrast til hva hun sa da hun besøkte James Corden (40) i «The Late, Late Show» for litt under et halvt år siden. Da hevdet hun nemlig at LeBlanc, Schwimmer og Perry ikke er interessert i en «reunion».

– Vi jentene har alltid sagt at vi ville elsket å gjøre serien igjen, men guttene er ikke like motiverte for det av en eller annen grunn, uttalte hun.

Aniston har selv i alle år tidligere avfeid ethvert om et «Friends»-comeback. Det er først nå de siste månedene hun ser ut til å ha snudd i sitt syn på igjen å steppe inn i rollen som Rachel.

Husker du? Synes Rachel-sveisen er hårreisende

«Friends» rundet av i 2004 etter ti år på skjermen. Siden har reprisene rullet over skjermen jevnt og trutt. Totalt 236 episoder ble spilt inn. I Norge var det TV 2 som sendte den mens serien fortsatt var i produksjon. I disse dager er det TVNorge som viser repriser.

TV-VENNER: David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston og Matt LeBlanc på Emmy Awards i 2002.

Like før jul ble det kjent at strømmegiganten Netflix hadde bladd opp hele 100 millioner dollar – 850 millioner kroner – til Warner Media for å kunne tilby situasjonskomedien til sine abonnenter også ut 2019.

– Jeg synes det er helt overveldende at publikum fortsatt har så mye kjærlighet og appetitt for serien, uttalte Aniston den gangen.

50-åringen dukker snart opp i Netflix-filmen «Murder Mystery», hvor hun spiller mot blant andre Adam Sandler (52). Hun spiller også i den forholdsvis nye Netflix-filmen «Dumplin».

Publisert: 05.06.19 kl. 13:48